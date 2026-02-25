Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales de 2027. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha comunicado una decisión que define como “muy meditada” y que ya ha trasladado a su entorno político y personal. “Quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno”, ha escrito en una carta publicada en la red social Bluesky. La decisión de Yolanda Díaz de no ser candidata en 2027 marca un punto de inflexión en el espacio político que ella misma articuló. El anuncio llega en un momento clave para Sumar y reabre el debate sobre el liderazgo en la izquierda. Yolanda Díaz anuncia que no será candidata tras reconocer que siempre tuvo “muchas reticencias ante la idea de ser candidata” en las elecciones generales de 2023. Aun así, asegura que no se arrepiente de haber dado el paso entonces. En su mensaje, la vicepresidenta subraya que “la política es dura, especialmente para las mujeres”. Con esta reflexión, Yolanda Díaz enmarca su decisión en una experiencia personal y política que ha definido su trayectoria reciente. La renuncia de Yolanda Díaz a ser candidata en las elecciones generales de 2027 se produce tras comunicarlo a su familia, a su espacio político Sumar y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El gesto busca cerrar cualquier especulación sobre su futuro electoral. El anuncio de Yolanda Díaz llega en un momento de refundación de la coalición Sumar. El espacio político fue articulado y liderado por ella en las anteriores elecciones generales. En esta nueva etapa forman parte, por el momento, Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes. La decisión de Yolanda Díaz de no ser candidata abre la incógnita de quién encabezará esta nueva alianza en 2027. La salida de Yolanda Díaz como futura candidata sitúa a Sumar ante un proceso de reorganización interna. El debate sobre el liderazgo se intensifica en un contexto de redefinición estratégica dentro de la izquierda. En paralelo al anuncio de Yolanda Díaz, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado anoche que “hay sobradas razones para el optimismo” sobre el futuro de la izquierda. Bustinduy ha afirmado que los encuentros recientes entre distintas fuerzas supusieron “un arranque muy prometedor para un proceso político de reactivación de la izquierda”. También ha asegurado que “la semana pasada fue muy prometedora”. A su juicio, lo que está sucediendo en ese espacio político es “una muy buena noticia para asegurar que cuando haya elecciones en el año 27 la izquierda siga estando a la altura”. Además, ha defendido que España ha sido una “excepción” frente a “las lógicas autoritarias” y ha apelado a “cómo conjurarse para asegurar otra década más” como referente y resistencia frente a quienes quieren que Europa se arrodille ante los caprichos de Donald Trump.