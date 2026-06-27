El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó este sábado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, busca “cualquier catástrofe, cualquier epidemia, cualquier guerra, cualquier cosa” con el objetivo de desviar la atención de sus “malditas mentiras, de sus permanentes traiciones y de su corrupción asquerosa”.

Durante su intervención en la clausura de la Asamblea anual de Vox, Abascal sostuvo que España está dirigida por un “desequilibrado” Sánchez, a quien calificó como un “auténtico malnacido”. Además, criticó que, según su versión, el Gobierno enviara antes al Ejército a Venezuela para colaborar tras el doble terremoto que a las zonas afectadas por la dana en Valencia.

Las acusaciones del líder de Vox sobre la gestión de Sánchez

En su discurso, Abascal aseguró que “hoy en España hay un loco al volante, un loco peligroso”, y acusó al presidente del Gobierno de “trocear” los intereses nacionales con el único propósito de mantenerse en La Moncloa.

A continuación, denunció que el país está siendo gobernado “por la traición y por la mentira”, además de por una “corrupción galopante” que, a su juicio, ya apenas sorprende a la ciudadanía. En este sentido, señaló que una de las pocas cuestiones que todavía genera asombro es “lo de las joyas de la abuela de Zapatero”

Asimismo, vinculó esa supuesta corrupción con hechos que, según afirmó, tuvieron incluso “resultados de muerte” en Adamuz (Córdoba) y Paiporta (Valencia).

Abascal también cargó contra Pedro Sánchez y su entorno, asegurando que la corrupción está personificada en el propio presidente. Según sostuvo, su “cuadrilla” manipuló las primarias socialistas, vulnerando “la voluntad de sus simpatizantes, faltando el respeto a los propios socialistas decentes y honrados”, y posteriormente habría extendido esas prácticas al conjunto de los españoles.

Santiago Abascal acusa al presidente Pedro Sánchez de ocultar su “corrupción asquerosa” con cualquier “catástrofe” EFE

A pesar de las críticas, Abascal reconoce que el PSOE sigue “vivo”

Pese a sus críticas, el líder de Vox advirtió que el actual Ejecutivo “no está acabado”, sino que permanece “vivo”. Por ello, consideró que “no va a ser fácil acabar” con él, ya que, según sus palabras, “el loco peligroso que está al volante está dispuesto a cualquier cosa, como nunca antes lo había estado nadie”.

Frente a este escenario, Abascal presentó a Vox como la opción que encarna “el sentido común y la prioridad nacional”, con la intención de que los ciudadanos “vean luz al final del túnel” y recuperen la confianza y la esperanza en el futuro.

Vox reivindica su agenda política y económica

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, defendió durante el acto las posiciones de su formación y aseguró que las propuestas del partido “no es racismo ni xenofobia, es justicia social”. Además, dirigió sus críticas “a los que llevan alzacuellos y no se enteran de nada” y resumió el objetivo de la organización con una frase: “Queremos que España siga siendo España”.

Por su parte, el responsable de la oficina económica de Vox, José María Figaredo, presentó el denominado Programa de Desregulación, una iniciativa que, bajo el lema “¡Al grano!, una vida más fácil”, plantea la derogación de al menos una decena de leyes y normativas. Entre ellas figuran la ley de vivienda, la última reforma laboral y otras regulaciones que el partido considera de carácter ideológico, como las vinculadas a la igualdad.

Según Vox, la acumulación de normas, a la que denomina “hiperregulación”, representa un obstáculo para el crecimiento económico y tiene un coste estimado de 90.000 millones de euros al año. Por ello, propone eliminar determinadas leyes, devolver competencias al Estado para unificar criterios en todo el país, suprimir obligaciones que considera innecesarias y simplificar los trámites para ciudadanos, empresas y trabajadores autónomos.