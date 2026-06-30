Así es el tren que recorrerá todo el continente a través de 1300 kilómetros y sin transbordos: el viaje dura hasta 18 horas

A partir del 25 de junio de 2026, viajar por media Europa sin necesidad de realizar transbordos se convertirá en una realidad gracias a Leo Express. Este operador privado internacional de trenes y autobuses ha anunciado una nueva conexión ferroviaria de más de 1300 kilómetros, una de las rutas directas más largas del continente.

Esta innovadora ruta une Europa Central con Europa del Este en un único servicio diario, permitiendo a los viajeros recorrer múltiples países sin descender del tren. Con billetes a partir de solo 10 euros, se posiciona como una opción accesible, cómoda y sostenible para explorar el Viejo Continente.

Lanzan un tren que recorrerá todo el continente a través de 1300 kilómetros y sin transbordos Leo Express

Una conexión especial que abarca 1300 kilómetros por el continente

La nueva línea de Leo Express inicia en la ciudad polaca de Przemyśl, situada en las proximidades de la frontera con Ucrania y concluye en Fráncfort del Meno, así como en su aeropuerto internacional en Alemania. A lo largo de este trayecto, el tren transita por destinos significativos como Cracovia, Ostrava, Praga, Dresde, Leipzig y Erfurt.

Este recorrido de más de 1300 kilómetros transita Polonia, República Checa y Alemania, interconectando núcleos urbanos de relevancia y facilitando el acceso a Ucrania desde Europa Occidental.

Con un servicio diario en ambas direcciones, los viajeros tendrán la oportunidad de disfrutar de un viaje ininterrumpido que supera barreras históricas y une regiones que, durante numerosas décadas, estuvieron divididas.

Peter Köhler, director ejecutivo de Leo Express, enfatizó la trascendencia del proyecto: “Con esta nueva ruta, también estamos superando el Telón de Acero entre Europa Occidental y Europa del Este, interconectando nodos europeos fundamentales y favoreciendo el acceso a Ucrania”.

Lanzan un tren que recorrerá todo el continente a través de 1300 kilómetros y sin transbordos Leo Express

Horarios ideales para facilitar tus conexiones

Los horarios han sido diseñados pensando en la comodidad y las conexiones . Desde Przemyśl, el tren parte a las 13:31 horas y llega al aeropuerto de Fráncfort a las 7:53 horas del día siguiente, lo que implica un viaje de aproximadamente 18 horas.

En sentido inverso, el tren sale desde el aeropuerto de Fráncfort a las 8:27 horas y alcanza Przemyśl a las 2:23 de la madrugada.

Esta planificación permite enlaces fáciles con vuelos europeos e intercontinentales en Fráncfort, además de conexiones diarias eficientes hacia Praga, Cracovia y otras ciudades intermedias. Constituye una óptima alternativa para quienes combinan tren y avión o desean evitar múltiples cambios de transporte.

La experiencia a bordo de este tren: comodidad y vistas únicas

Realizar un recorrido superior a 1300 km sin transbordos demanda confort y Leo Express lo asegura. Los pasajeros cuentan con WiFi, tomacorrientes para cargar dispositivos electrónicos, aire acondicionado, así como bebidas y snacks a bordo.

A pesar de que se trata de un servicio nocturno en gran parte del trayecto, el objetivo se centra en que las prácticamente 18 horas de viaje sean placenteras y productivas.