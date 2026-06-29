El Gobierno acusa al PP y Vox de sembrar dudas sobre el censo electoral: “La regularización da derecho a residir, pero no a votar”.

El Gobierno de España acusa al PP y Vox de irresponsables por sembrar dudas sobre el censo electoral tras las declaraciones de sus dirigentes sobre una supuesta modificación del censo a través de la denominada ‘ley de nietos’ y de la regularización de inmigrantes. Desde el Ejecutivo sostienen que ambas formaciones buscan generar confusión entre la ciudadanía al vincular estos procesos con el derecho al voto.

La polémica surgió después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar” votantes mediante la concesión de la nacionalidad a descendientes de españoles y criticara la regularización de extranjeros. Vox respaldó estas afirmaciones y aseguró que existe un interés por “cambiar el censo futuro” para incorporar nuevos votantes.

El Gobierno responde al PP y Vox: “La regularización da derecho a residir, pero no a votar”

El Gobierno, a través de su portavoz Elma Saiz, calificó las declaraciones de Feijóo como una “irresponsabilidad mayúscula” por afirmar que el Ejecutivo se dedica a “fabricar votantes” y por relacionar la regularización de inmigrantes con los procesos electorales.

Según Saiz, el líder del PP sabe “perfectamente” que “la regularización da derecho a residir pero no a votar”, por lo que rechazó las acusaciones sobre un supuesto intento de alterar el censo electoral. Respecto a la denominada ‘ley de nietos’, el Ejecutivo recordó que se trata de una normativa basada “en los principios de reparación y justicia” hacia los españoles que abandonaron el país a causa de la dictadura.

Desde Moncloa, fuentes del Gobierno sostuvieron que la estrategia de PP y Vox “es una cosa ya vieja” y que busca “confundir” a los ciudadanos para hacerles creer que los inmigrantes que se beneficien del proceso de regularización tendrán “derecho a voto”.

Por su parte, fuentes de la dirección del PSOE calificaron de “ocurrencia” la propuesta de Feijóo y consideraron que el dirigente popular está preocupado porque cree que “con Vox no le llega” para gobernar.

El Gobierno acusa a PP y Vox de irresponsables por sembrar dudas sobre el censo electoral. Fuente: EFE EFE / Chema Moya

Feijóo propone reformar la ley de nacionalidades y cuestiona la ‘ley de nietos’

Alberto Núñez Feijóo afirmó que la propuesta del Gobierno para los descendientes de españoles residentes en el extranjero permitirá votar a personas que “ni siquiera saben la diferencia entre una provincia española y otra”, por lo que planteó reformar la legislación sobre nacionalidad.

Asimismo, criticó la externalización de los procesos de solicitud vinculados a la ‘ley de nietos’ y aseguró que el PP “lo está investigando”. También señaló que su formación trabaja para dificultar la aplicación de la regularización masiva de inmigrantes.

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió a los cónsules que conceder la nacionalidad a quien no le corresponde es “ilegal” y vinculó esa situación con la intención de Sánchez de “cambiar el censo electoral”.

El PP quiere reformar la ley de nacionalidades. Shutterstock

Los socios del Gobierno comparan la estrategia del PP con la de Donald Trump

Las críticas del PP encontraron respaldo en Vox. El portavoz de la formación, José Antonio Fúster, acusó al presidente del Gobierno de impulsar un plan para “cambiar el censo futuro” mediante ciudadanos extranjeros y aseguró que “Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes”.

Frente a estas declaraciones, los socios parlamentarios del Gobierno, entre ellos Sumar y ERC, consideran que la actitud de Feijóo sigue una estrategia similar a la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al intentar sembrar dudas sobre el sistema electoral, una actuación que califican de “realmente grave”.