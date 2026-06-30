La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, salió este martes al paso de las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre una supuesta “ingeniería electoral” del Ejecutivo, acusándole de haber presidido una Galicia en la que “votaban los muertos” y en la que presuntamente se manipulaba el voto exterior.

Díaz hizo estas declaraciones tras asistir al acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, el mismo día en que concluyó el proceso de regularización de inmigrantes, e instó a Feijóo a rectificar de forma inmediata sus acusaciones.

Las críticas de Yolanda Díaz contra Alberto Núñez Feijóo. Fuente: EFE Borja Sánchez-Trillo

Qué denunció Feijóo y por qué Díaz lo acusó de “tesis trumpistas”

Feijóo había señalado que no denuncia un “pucherazo” en la ampliación del acceso a la nacionalidad española prevista en la conocida “ley de nietos” ni en la regularización extraordinaria de inmigrantes, pero sí una “ingeniería electoral” en beneficio del PSOE.

La respuesta de Díaz fue contundente. Acusó al líder del PP de situarse en las “tesis trumpistas” y de reflejarse en una imagen como la del asalto al Capitolio, calificando esas acusaciones de “muy graves”.

“Quizás el subconsciente le traicionó”

La vicepresidenta no se limitó a rechazar las acusaciones de Feijóo. Fue más allá y recordó la etapa del líder popular al frente de la Xunta de Galicia: “Lo digo respecto de un señor Feijóo en el que en Galicia votaban los vivos y los muertos y en la que el voto del exterior sí era presuntamente manipulado por las gentes que gobernaban la Xunta”.

Y añadió un dardo personal: “Quizás el subconsciente le traicionó y por eso hizo las declaraciones que hizo”.

La también ministra de Trabajo y Economía Social negó las acusaciones del líder del PP y afirmó que España es una democracia sólida en la que no hay pucherazos.

La regularización de inmigrantes, “la mejor noticia en muchos años”

Más allá del cruce con Feijóo, Díaz aprovechó el acto para defender el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que calificó como “la mejor y más positiva noticia” en España en muchos años, al tratarse de un reconocimiento de derechos para personas que viven en el país y que conlleva, según dijo, dignidad para ellas.

A su juicio, la sociedad española es en la actualidad un ejemplo en el mundo, un país “mirado y observado siempre en positivo”.

Consultada sobre si le preocupa que el Tribunal Supremo pueda paralizar el proceso de regularización, Díaz fue tajante: no le preocupa ninguna tarea de los tribunales en España.