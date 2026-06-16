El PP, Vox y Junts insisten en “echar al Gobierno” de Pedro Sánchez y adelantar elecciones en España

La tensión política en España vuelve a situarse en el centro del debate parlamentario tras el movimiento de Junts, que ha registrado una enmienda a una moción del PP con el objetivo de forzar un adelanto electoral. El debate se producirá en el pleno del Congreso que comienza este martes y refleja el creciente pulso de la oposición contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según han detallado fuentes del partido de Carles Puigdemont, la iniciativa busca que el Congreso inste al Gobierno a convocar elecciones ante la “debilidad” del Ejecutivo. En concreto, la propuesta plantea que el presidente proceda a “proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica” de la iniciativa.

De acuerdo a EFE, este movimiento se enmarca dentro de la moción del PP, en la que se aborda la situación de “extrema debilidad” del Gobierno. Junts pretende incorporar ese párrafo al texto principal, intensificando así la presión parlamentaria para precipitar el final de la legislatura.

Vox endureció su discurso contra Sánchez

Por su parte, Vox ha endurecido aún más el discurso. La portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, ha sido contundente al afirmar que lo necesario es “echar al Gobierno, sin más”.

Además, ha añadido: “Este Gobierno tiene que dimitir; lo que pasa es que eso sería demasiada dignidad para un Gobierno que ha convertido al Estado en una macrocloaca. En lo que esté en nuestra mano, vamos a hacer todo lo posible por echarlos y que además asuman su responsabilidad penal en los juzgados”.

Sin embargo, Millán ha evitado confirmar el sentido del voto de su grupo respecto a la enmienda de Junts, alegando que aún no había tenido tiempo para analizarla en detalle.

El PP, Vox y Junts insisten en “echar al Gobierno” de Pedro Sánchez y adelantar elecciones en España EFE

El PP recurre la decisión de la Mesa del Congreso

En paralelo, el PP también ha reaccionado ante la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir las enmiendas registradas tanto por los populares como por Junts. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha anunciado la presentación de un escrito de reconsideración y no ha descartado emprender “acciones jurídicas” frente a lo que considera una decisión “arbitraria”.

La Mesa, dominada por PSOE y Sumar, ha rechazado estas iniciativas argumentando que la potestad de convocar elecciones o plantear una cuestión de confianza corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno . Según fuentes parlamentarias, cualquier intento en ese sentido, incluso de forma “encubierta”, podría vulnerar la Constitución.

Muñoz ha defendido que su propuesta no obliga a disolver las Cortes, sino que insta al presidente a hacerlo en el ejercicio de sus competencias. En este contexto, ha acusado al Gobierno de “ganar tiempo” pese a ser “plenamente consciente” de su debilidad parlamentaria, afirmando que la legislatura está prácticamente agotada.

Ante las especulaciones sobre un posible acercamiento entre PP y Junts para impulsar una eventual moción de censura, la dirigente popular ha señalado que lo sucedido “debería acercar a todos los demócratas, a todos los que consideran que esta legislatura no tiene ya ningún pase”.

El Gobierno defiende su gestión y la transparencia

Mientras tanto, desde el Ejecutivo se ha optado por defender la gestión del PSOE. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado el refuerzo en materia de transparencia y ha subrayado que el PSOE “es el partido más transparente y ha mejorado 25 puntos esa calificación en tan solo un año”. Asimismo, ha criticado que PP y Vox no han adoptado recomendaciones en este ámbito.

Saiz también ha reivindicado la trayectoria histórica del partido, asegurando que “las siglas del Partido Socialista Obrero Español están detrás de los principales avances transformadores en derechos y en justicia social de nuestro país”, al tiempo que ha insistido en “dejar que la Justicia haga su trabajo” ante las investigaciones en curso.

El escenario político sigue abierto, con una oposición decidida a forzar un adelanto electoral y un Gobierno que resiste defendiendo su gestión y legitimidad. El debate en el Congreso marcará un nuevo capítulo en la confrontación entre bloques, en un contexto de creciente polarización y presión institucional sobre el futuro de la legislatura.