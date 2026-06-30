La licencia de conducir es un documento obligatorio para circular en la vía pública. Fuente: Freepik

La renovación del permiso de conducir constituye un trámite obligatorio para aquellos que poseen una licencia próxima a caducar o ya vencida. De acuerdo con la normativa vigente en España, los conductores tienen la oportunidad de realizar este procedimiento sin necesidad de someterse nuevamente a un examen, siempre que cumplen con los requisitos establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Asimismo, el organismo ha implementado modificaciones en el procedimiento como parte de su proceso de modernización administrativa. Entre tales cambios destaca la eliminación de la obligación de presentar fotografías en determinados casos y la necesidad de acreditar una serie de condiciones para obtener la renovación del documento.

La DGT establece que es obligatorio encender las luces de cruce en túneles, pasos inferiores y carriles reversibles. Fuente: freepik

Quiénes deben renovar el permiso y cuáles son las condiciones necesarias

Los titulares de permisos de conducción emitidos por países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (EEE) tienen la facultad de conducir en España, siempre y cuando su licencia se encuentre vigente. No obstante, deben proceder a la renovación del documento de forma obligatoria en el país de su residencia habitual, una vez que éste haya expirado.

La renovación solo podrá ser solicitada si el permiso no ha sido restringido, suspendido o retirado por la nación emisora o por las autoridades españolas pertinentes.

Asimismo, estarán obligados a renovar su licencia aquellos que cuenten con permisos de vigencia indefinida o con plazos superiores a 15 años para los permisos del grupo 1 (AM, A1, A2, A, B y BE) y superiores a 5 años para los del grupo 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D y DE), transcurridos dos años desde que hayan demostrado su residencia habitual en España.

En este contexto, la normativa establece que se considera residencia habitual el lugar en el que una persona se encuentra al menos 185 días durante el año natural.

Los documentos necesarios para renovar la licencia de conducir. Fuente: Freepik.

Requisitos para la renovación de la licencia

Para llevar a cabo el procedimiento, será imperativo presentar:

Solicitud cumplimentada en el impreso oficial.

Documento de identidad vigente (DNI o pasaporte).

Informe de aptitud psicofísica expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado.

Permiso de conducción extranjero que esté vigente.

Justificante del pago de la tasa correspondiente.

La DGT también concede la posibilidad de autorizar a un tercero para realizar el trámite en nombre del solicitante mediante el Registro de Apoderamientos o a través del modelo oficial de representación.

Por otro lado, se ha comunicado que a partir del 6 de noviembre de 2024, no será necesario presentar fotografías ni el denominado talón-foto en aquellos procedimientos donde la Administración ya cuente con dicha documentación.

Nuevo permiso: cómo tramitarlo, costo y plazo de entrega

La renovación debe realizarse de manera presencial en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico, para lo cual es imprescindible solicitar cita previa. En el sistema de citas, los conductores deben seleccionar el área de Canje de permisos y el trámite de Inscripción, sustitución y renovación de permisos europeos.

La solicitud puede presentarse desde tres meses antes de la fecha de caducidad del permiso. Anticipar el trámite no implica perder días de validez, ya que la nueva vigencia se inicia desde la fecha de vencimiento del documento anterior.

El coste general de la renovación es de 24,58 euros. Sin embargo, existen tasas reducidas cuando, por motivos médicos, la prórroga se concede por un periodo inferior. Adicionalmente, el trámite es gratuito para los mayores de 70 años.

Una vez finalizado el procedimiento, se retirará el permiso original y se entregará un permiso provisional que permite la conducción en España durante seis meses. El nuevo carné definitivo se envía por correo postal al domicilio del conductor y llega en un plazo aproximado de un mes y medio. Mientras tanto, el permiso provisional no es válido para conducir fuera del territorio español.