Las líneas de trenes nocturnos que expandirán su recorrido en 2026.

El año 2026 marca un hito fundamental para la movilidad en el continente con la puesta en marcha de cinco servicios ferroviarios que prometen redefinir la experiencia de viajar por Europa.

El impulso hacia una sostenibilidad real y la búsqueda de alternativas al tráfico aéreo han facilitado que diversas operadoras lancen rutas estratégicas que unen centros económicos y turísticos de primer nivel.

Las empresas del sector han detectado una demanda creciente de pasajeros que priorizan la comodidad del centro de las ciudades frente a las largas esperas en las terminales aéreas periféricas. La red ferroviaria europea vive así una de sus etapas más brillantes desde la llegada de la alta velocidad.

Vuelve una ruta histórica | El tren nocturno que conecta dos capitales regresa y ya tiene fecha. Foto: European Sleeper European Sleeper

El regreso exitoso de los trenes nocturnos

Uno de los anuncios más anticipados se refiere a la consolidación de los trayectos que permiten cruzar fronteras durante la noche. La operadora European Sleeper amplía su alcance con el servicio que conecta Bruselas y Praga.

Esta ruta abarca ciudades estratégicas como Ámsterdam y Berlín, propiciando un desplazamiento eficiente entre el núcleo administrativo de la Unión Europea y el este del continente.

La revitalización de estos servicios nocturnos ha emergido como una prioridad en los planes de transporte europeos. Los pasajeros aprecian la oportunidad de economizar una noche de alojamiento mientras recorren distancias extensas con un grado de confort que va desde asientos reclinables hasta cabinas privadas con servicios integrados.

La línea de European Sleeper que conectará distintas capitales europeas. European Sleeper

Nuevas competencias en rutas entre capitales

El modelo de éxito de los trenes Frecciarossa expande sus horizontes en este año. Después de su consolidación en España y Francia, la operadora italiana entra con determinación en las rutas que vinculan Milán con el sur de Alemania.

Este movimiento constituye una competencia directa para las aerolíneas de bajo coste que habitualmente operan en estos sectores. La infraestructura ferroviaria italiana se distingue por su puntualidad y diseño avanzado.

Nuevas conexiones clave que reconfiguran Europa

Una de las importantes innovaciones de esta temporada es el refuerzo del eje París-Berlín. A pesar de que ya existían servicios previos, la adición de nuevas frecuencias de alta velocidad a lo largo del día y el refuerzo de la línea nocturna de la ÖBB Nightjet garantizan una cobertura completa entre ambas potencias europeas.

Asimismo, durante el año 2026, empresas como Ouigo e Iryo ampliarán sus servicios transfronterizos. La nueva ruta que conecta Barcelona con Montpellier y se extiende hasta París constituye una alternativa económica para miles de estudiantes y profesionales que realizan este trayecto con regularidad.

Por último, las obras de mejora en la terminal de Ámsterdam Central permiten que el servicio de Eurostar recupere su plena capacidad operativa. Tras varios meses de restricciones técnicas, la conexión directa entre la capital neerlandesa y Londres vuelve a operar con total normalidad, suplantando la necesidad de realizar transbordos complejos en Bruselas.

Estos cambios corroboran que la combinación de tecnología, comodidad y tarifas competitivas posiciona al ferrocarril en una ventaja histórica para liderar la movilidad continental en la próxima década.