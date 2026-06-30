El mercado inmobiliario se desacelera: caen las ventas un 10,2% mientras la vivienda supera los 2000 euros el metro cuadrado

El mercado inmobiliario español atraviesa un escenario cada vez más complejo. Mientras la compraventa de viviendas registró en abril una caída interanual del 10,2%, el precio de los inmuebles continuó su escalada y aumentó un 9,4%, con un valor medio que ya supera los 2000 euros por metro cuadrado.

La combinación de menor actividad y precios más elevados mantiene las dificultades para acceder a una vivienda, especialmente entre los jóvenes.

Las cifras difundidas por el Consejo General del Notariado muestran que el sector acumula siete meses consecutivos de descensos en las operaciones de compraventa. La falta de oferta frente a una demanda sostenida continúa presionando los precios al alza, pese al enfriamiento de las transacciones.

¿En qué comunidades bajó más la compraventa de viviendas?

Durante abril se formalizaron 57.755 compraventas de viviendas en toda España. Las operaciones sobre pisos descendieron un 11,8%, hasta las 43.130 unidades, mientras que las viviendas unifamiliares registraron una caída del 5%, con 14.625 transacciones.

Dónde están las viviendas más baratas de España: pueblos con casas desde 338 euros el metro cuadrado Fuente: Shutterstock Shutterstock

Solo dos comunidades autónomas escaparon a la tendencia negativa. Castilla-La Mancha aumentó las compraventas un 0,7% y Extremadura un 1,2%.

En las otras quince autonomías se registraron retrocesos:

Galicia (-23 %)

Cantabria (-21,7 %)

Baleares (-17,1 %)

Comunidad Valenciana (-15,5 %)

Aragón (-12,9 %)

La Rioja (-12,4 %)

Comunidad de Madrid (-11,3 %)

Cataluña (-10,2 %) entre las más afectadas.

¿Por qué siguen subiendo los precios de la vivienda?

Aunque las compraventas continúan en descenso, el precio de la vivienda mantiene una fuerte tendencia alcista. En abril, el valor medio alcanzó los 2046 euros por metro cuadrado, un 9,4 % más que en el mismo mes del año anterior.

Entre los datos más destacados se encuentran:

Precio medio nacional: 2.046 euros/m² (+9,4 % interanual).

Única comunidad donde bajó el precio: Navarra (-3,9 %).

Mayor subida: Asturias (+24,2 %).

Otras subidas destacadas:

La Rioja (+19,8%)

Castilla-La Mancha (+17,6%)

Comunidad Valenciana (+16,2%)

Extremadura (+12,7%)

Murcia (+12%)

País Vasco (+11,8%)

Cataluña (+11,4%)

Castilla y León (+11%)

Comunidad de Madrid (+10,4%).

Superficie media de las viviendas: cayó un 1% respecto a abril de 2025.

¿Qué ocurrió con las hipotecas para comprar vivienda?

Los préstamos hipotecarios destinados a la compra de vivienda también reflejaron el menor dinamismo del mercado. En abril se firmaron 32.084 hipotecas, un 6,3% menos que un año antes.

¿Qué ocurrió con las hipotecas para comprar vivienda?

Pese a ello, el importe medio de los préstamos aumentó un 5,9% y alcanzó los 181.533 euros. El 55,6% de las compraventas se realizó con financiación hipotecaria y, en esos casos, el préstamo cubrió de media el 72,4% del precio del inmueble.