Sánchez cancela su agenda internacional tras el accidente ferroviario de Adamuz, mientras los reyes anuncian su viaje a Córdoba para seguir de cerca la situación y acompañar a las víctimas.

Más de 200 trenes suspendidos y miles de pasajeros de Andalucía y Madrid son afectados tras el descarrilamiento de Adamuz

El grave accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, ha alterado de forma inmediata la agenda institucional del país. El suceso, que involucró a dos trenes de alta velocidad y dejó decenas de víctimas, activó un despliegue político y técnico sin precedentes en las últimas horas, con la presencia de las principales autoridades del Estado en la zona afectada.

Desde el primer momento, el Ejecutivo decidió priorizar la atención a las víctimas y el seguimiento directo del siniestro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su participación en el Foro Económico Mundial de Davos y puso rumbo a Córdoba, mientras que los reyes Felipe VI y Letizia anunciaron que viajarán mañana al lugar del accidente tras suspender varios compromisos oficiales.

El choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz dejó al menos 39 fallecidos y decenas de heridos. Fuente: Guardia Civil Guardia Civil

Sánchez suspende Davos y se traslada a la zona del siniestro

El presidente del Gobierno se trasladó a primera hora a la zona del accidente para conocer de primera mano la evolución de los trabajos de rescate y la situación de los heridos. Según informó la Secretaría de Estado de Comunicación, Sánchez suspendió toda su agenda prevista, incluida la reunión que tenía programada con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras conocerse la magnitud del siniestro.

El descarrilamiento se produjo cuando un tren de la compañía Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid con 317 personas a bordo, se salió de la vía e invadió el trazado contiguo por el que circulaba un convoy Alvia de Renfe con destino a Huelva. El impacto provocó el descarrilamiento de ambos trenes y la caída de varios vagones por un terraplén de unos cuatro metros.

Hasta el momento, al menos 39 personas han fallecido y 48 permanecen ingresadas, entre ellas cinco menores. Las autoridades han subrayado que se trata de cifras provisionales mientras continúan las labores de identificación y atención a los heridos.

Óscar Puente advierte que la cifra de fallecidos no es definitiva

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, llegó a Córdoba pocas horas después del accidente y se desplazó directamente al lugar del siniestro. Desde allí, advirtió que la cifra oficial de fallecidos podría variar en las próximas horas y pidió prudencia hasta que concluyan los trabajos de emergencia.

En un mensaje difundido en la red social X, Puente agradeció “el enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche, en circunstancias muy difíciles” y trasladó sus condolencias a las víctimas y sus familias. El ministro también calificó el accidente como “raro y difícil de explicar”, al señalar que el tren de Iryo era relativamente nuevo y que la infraestructura ferroviaria de la línea Madrid Sevilla había sido renovada recientemente.

Según explicó, las obras en ese tramo concluyeron en mayo pasado con una inversión de 700 millones de euros, y el siniestro se produjo además en una zona recta, lo que añade complejidad a la investigación. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) será la encargada de esclarecer las causas del descarrilamiento.

Los reyes viajarán mañana a Córdoba tras suspender actos oficiales

La Casa Real confirmó que Felipe VI y la reina Letizia viajarán mañana a Adamuz, en Córdoba, para visitar la zona del accidente y trasladar su apoyo a las víctimas y a los equipos de emergencia. El desplazamiento se producirá tras el funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia en Atenas, acto al que asisten hoy los monarcas.

Como consecuencia de este viaje, los reyes han suspendido el acto previsto en Toledo, donde iban a entregar las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En un mensaje difundido tras conocerse el siniestro, la Casa Real aseguró que sigue “con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz” y trasladó su “más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos”.

La Casa Real anunció que los reyes viajarán a Córdoba para visitar la zona del siniestro y mostrar su apoyo a las víctimas. Fuente: EFE Mariscal

Desde el primer momento, el rey ha mantenido contacto permanente tanto con Pedro Sánchez como con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente y coordinar la respuesta institucional.

Mientras avanzan las investigaciones y continúan los trabajos de rescate, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada permanece suspendida, en una de las mayores interrupciones del servicio ferroviario registradas en los últimos años en España .