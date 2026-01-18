Vista de la estacion de tren Huelva, en la que comienzan a llegar familiares tras el accidente de tren. Son ya diez los muertos en el accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba, en un siniestro en el que al menos hay 25 heridos graves.-EFE/ Alberto Díaz

Un grave accidente ferroviario sacudió la red de alta velocidad española este domingo 18 de enero. Dos trenes descarrilaron en Adamuz, provincia de Córdoba, dejando al menos 10 fallecidos y un centenar de heridos, de acuerdo a la información recibida poco después de las 22 horas, 25 de ellos en estado grave.

El siniestro se produjo a las 19:50 horas cuando un tren de la compañía Iryo descarriló e invadió la vía contigua. En ese momento circulaba otro convoy de Renfe en sentido contrario, lo que provocó el choque entre ambos. La conexión Madrid-Andalucía quedó completamente interrumpida.

Imagen de varios pasajeros en un vagón de uno de los trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba). Al menos cinco personas han muerto y varias han resultado heridas al descarrillar dos trenes de alta velocidad en el término de Adamuz (Córdoba). Además varias personas se encuentran atrapadas tras el descarrilamiento, según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil. ADRI VÉLEZ / EFE

Dos trenes de AVE descarrilan en Córdoba con decenas de víctimas

El tren LD AV Iryo 6189 cubría la ruta Málaga-Madrid con aproximadamente 317 pasajeros a bordo. Había partido de Málaga a las 18:40 horas. El descarrilamiento ocurrió en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz.

Los últimos tres vagones del tren, los coches 6, 7 y 8, se salieron de la vía. Al invadir el carril contiguo, chocaron con el tren LD AV 2384 de Renfe, que realizaba el trayecto Madrid-Huelva. El impacto provocó que ambos convoyes descarrilaran. Varios vagones quedaron volcados sobre las vías, con pasajeros atrapados en su interior. Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del tren que viajaba de Madrid a Huelva.

¿Qué pasó en el accidente de tren de Córdoba?

El descarrilamiento inicial del tren de Iryo desencadenó una reacción en cadena. Los tres últimos vagones se salieron de la vía en los desvíos de Adamuz. Al invadir la vía paralela, colisionaron con el tren de Renfe que circulaba en dirección opuesta.

Testigos presenciales describieron escenas de pánico. Un pasajero relató que era “una escena terrible”, según recogió OK Diario. Algunos viajeros rompieron los cristales de los vagones para poder salir. La tripulación utilizó martillos para ayudar en la evacuación. Un periodista que viajaba en el primer vagón, Javier Jiménez, dijo a Euronews: “Hubo un momento en que parecía un terremoto”.

Dispositivo de emergencia sin precedentes en Adamuz

El servicio de emergencias 061 de Andalucía desplegó un amplio operativo sanitario. Se movilizaron 5 UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y 4 unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia. También se sumaron 2 UVIs de transporte de críticos, 3 ambulancias convencionales y ambulancias de Cruz Roja.

El Hospital Reina Sofía de Córdoba se puso en alerta para recibir a los heridos. La Junta de Andalucía activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 y comenzó a redistribuir sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos. El Ayuntamiento de Córdoba envió 5 vehículos de bomberos con 15 efectivos, 11 vehículos de Policía Local con 28 agentes y 12 efectivos de Protección Civil. También se desplazaron 5 grupos electrógenos y 2 autobuses de Aucorsa para apoyar las labores de rescate.

Vista de la estación Puerta de Atocha en Madrid, donde el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de viajeros tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba). EFE/Javier Lizón Fuente: EFE Javier Lizon

La conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía queda interrumpida

La línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía permanece completamente cortada. Las afectaciones se extienden también a la línea Madrid-Barcelona debido a las interconexiones entre ambos trazados. Esto ha provocado retrasos y cancelaciones en numerosos servicios a lo largo del país.

Adif habilitó el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas. También se pusieron a disposición los teléfonos de Iryo (910 15 0000) y Renfe (900 10 10 20) para información. En la estación de Atocha en Madrid se instaló un centro de atención para víctimas y familiares, con equipos de apoyo de la Comunidad de Madrid.

Investigación abierta para determinar las causas del descarrilamiento

Las causas del descarrilamiento están siendo investigadas por las autoridades competentes. Entre las primeras hipótesis figuran un posible fallo en los desvíos ferroviarios, problemas en la infraestructura o una incidencia técnica en alguno de los trenes implicados. No hay confirmación oficial sobre qué provocó el siniestro.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se trasladó al Centro de Gestión de Red H24 de Adif para seguir de cerca la evolución del accidente. “Me encuentro en el H24 de Adif desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz”, escribió en la red social X. Posteriormente, el ministro informó sobre la gravedad del impacto: “La última información que llega es muy grave. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”, indicó en la red social.

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se pronunció: “Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz”. Este es uno de los accidentes ferroviarios más graves en la red de alta velocidad española en los últimos años.