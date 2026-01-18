MADRID, 18/01/2026.- Vista de la estación Puerta de Atocha en Madrid, donde el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de viajeros tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba). EFE/Javier Lizón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió suspender toda su agenda oficial de este lunes tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. El siniestro dejó al menos veinte víctimas mortales y unos veinticinco heridos graves, según confirmaron fuentes oficiales.

La decisión afecta a compromisos clave de política económica e internacional. Entre ellos, la reunión prevista con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Palacio de la Moncloa. El encuentro estaba destinado a abordar cuestiones de política nacional e internacional.

Desde el Ejecutivo explicaron que la prioridad inmediata es atender la emergencia y seguir de cerca la evolución de las tareas de asistencia. El descarrilamiento de trenes en Córdoba generó un fuerte impacto institucional y político durante el fin de semana.

ADAMUZ (CÓRDOBA), 18/01/2026.- Llegada de efectivos de emergencias al lugar del accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba, en un siniestro en el que al menos hay diez los muertos y 25 heridos graves. EFE/Salas Fuente: EFE Salas

Qué actos oficiales suspendió Pedro Sánchez este lunes

Pedro Sánchez iba a clausurar por la mañana el acto de presentación del nuevo fondo soberano España Crece. El evento estaba previsto en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. La suspensión fue comunicada horas después del accidente.

Además, a primera hora de la tarde estaba programada una reunión con el presidente de la Fundación Gates, Bill Gates. El encuentro iba a celebrarse en el Palacio de la Moncloa y formaba parte de la agenda internacional del Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron que todos los compromisos quedaron cancelados. La suspensión responde directamente a la magnitud del accidente ferroviario en Adamuz, considerado uno de los más graves de los últimos años.

El encuentro entre Sánchez y Feijóo que quedó pospuesto

La reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estaba prevista para la tarde del lunes. El objetivo principal era analizar la posible presencia de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania.

También se iban a tratar otros asuntos de política nacional e internacional. El encuentro iba a marcar el inicio de una ronda de contactos anunciada por Sánchez el pasado 6 de enero con las formaciones con representación parlamentaria.

Finalmente, el encuentro quedó pospuesto tras el descarrilamiento de los trenes en Córdoba. La tragedia obligó a ambos líderes a priorizar la atención a las víctimas y el seguimiento de la emergencia.

Feijóo pidió suspender la reunión tras conocer la magnitud del accidente

Alberto Núñez Feijóo informó que solicitó a Pedro Sánchez posponer la reunión. En un mensaje en la red social X señaló que las noticias que llegaban desde Córdoba eran “muy graves y dolorosas”.

El líder del PP explicó que lo más urgente es atender a las víctimas y a sus familias. Por ese motivo, escribió al presidente del Gobierno para proponer la suspensión del encuentro previsto en la Moncloa.

“Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia”, afirmó Feijóo. Añadió que los equipos del PP y de Moncloa encontrarán otra fecha para la reunión.

Ministros y partidos suspenden actividades tras el descarrilamiento en Córdoba

Casi todos los ministros del Gobierno cancelaron los actos previstos para este lunes tras el descarrilamiento de trenes en Adamuz, Córdoba. La decisión se tomó ante un accidente ferroviario que dejó decenas de muertos y centenares de heridos.

Según figura en la agenda oficial de Moncloa, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la mayor parte de sus ministros suspendieron compromisos públicos. La cancelación se produjo en señal de duelo y para seguir de cerca la emergencia.

Solo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantuvo su agenda. Conservó una reunión con representantes de CCOO y UGT y un encuentro por videoconferencia con la ministra brasileña Gleisi Hoffmann.

Otros miembros del Ejecutivo mantuvieron actos concretos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reunió con el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón. Jordi Hereu participó en una conferencia iberoamericana de turismo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asistió a la reunión del Eurogrupo en Bruselas. En cambio, Luis Planas canceló toda su agenda por su vínculo con la provincia de Córdoba, donde fue elegido diputado en varias ocasiones.

Planas aseguró en X que estaba “siguiendo con inmensa preocupación y tristeza las noticias del accidente de Adamuz”. También agradeció “a todos los servicios públicos que están interviniendo, y a los vecinos de Adamuz y comarca, por su solidaridad”.

El PP pide suspender la agenda pública en señal de duelo

El Partido Popular también decidió cancelar actividades tras el descarrilamiento de trenes en Córdoba. El secretario general del partido, Miguel Tellado, informó que se pidió a las direcciones autonómicas y provinciales suspender su agenda pública.

En un mensaje en X, Tellado explicó que la decisión se tomó “en señal de duelo” por lo ocurrido en Adamuz. El accidente dejó al menos 21 personas fallecidas y decenas de heridos graves.

Según informó el dirigente popular, el PP suspendió además su Comité de Dirección ordinario del lunes. En su lugar, realizará una reunión de seguimiento de la emergencia en la sede de Génova.

“Seguimos con enorme tristeza y preocupación las terribles noticias que se van confirmando. Nuestro corazón y nuestro pensamiento está con los fallecidos, los heridos y sus familias”, afirmó Tellado.

La tragedia ferroviaria también provocó la cancelación del encuentro previsto en Moncloa entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ambos líderes coincidieron en priorizar la atención a las víctimas y el seguimiento de la emergencia.

HUELVA, 18/01/2025.- Llegada a la estación de Huelva de familiares de viajeros de los trenes del accidente ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba, en un siniestro en el que al menos hay 10 muertos y 25 heridos graves. EFE/Alberto Díaz Fuente: EFE Alberto Díaz

Qué se sabe del accidente de tren en Adamuz, Córdoba

El accidente ocurrió al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros. El tren chocó contra otro que circulaba por la vía contigua, a la altura del municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

El balance provisional confirma 20 personas fallecidas y al menos veinticinco heridos graves. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona y las autoridades investigan las causas del siniestro.

El descarrilamiento de trenes en Córdoba generó conmoción en todo el país. El Gobierno central y las fuerzas políticas suspendieron actividades para centrar la atención en la tragedia.