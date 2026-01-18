HUELVA, 18/01/2025.- Llegada a la estación de tren de Huelva de familiares de viajeros de los trenes del accidente ocurrido esta tarde en Córdoba.

El descarrilamiento de trenes en Córdoba conmocionó a España y provocó una reacción inmediata del ámbito político nacional e internacional. El accidente ocurrió en Adamuz y dejó al menos diez muertos, decenas de heridos graves y personas que podrían seguir atrapadas, según fuentes cercanas a la investigación.

El impacto del siniestro llevó a pronunciamientos públicos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y de otros referentes políticos. Todos coincidieron en la gravedad del accidente y en la necesidad de concentrar los esfuerzos en la atención a las víctimas.

El descarrilamiento de trenes en Córdoba también alteró la agenda institucional. El Gobierno canceló actos oficiales y activó los mecanismos de coordinación con las autoridades y los servicios de emergencia para hacer frente a la tragedia.

Sánchez sigue el accidente y cancela su agenda tras el descarrilamiento

El presidente del Gobierno afirmó en X que el Ejecutivo trabaja “con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros” y que está “muy pendiente” del accidente.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a EFE que “al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas de gravedad”. Además, un número no precisado de personas podrían seguir atrapadas.

Pedro Sánchez canceló toda su agenda del lunes, incluido el encuentro previsto con Alberto Núñez Feijóo. La decisión se tomó tras la magnitud del descarrilamiento de trenes en Córdoba.

Feijóo pide priorizar a las víctimas del descarrilamiento en Adamuz

Alberto Núñez Feijóo explicó que solicitó la suspensión de su reunión con Sánchez. En X señaló que las noticias que llegan de Córdoba son “muy graves y dolorosas”.

El líder del PP afirmó que “lo más urgente ahora es atender a las víctimas y a sus familias”. También subrayó la necesidad de centrar los esfuerzos institucionales en la emergencia.

“Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia”, dijo Feijóo tras el descarrilamiento de trenes en Córdoba.

El Gobierno detalla cómo ocurrió el choque de los trenes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el suceso como “grave”. Explicó que el accidente ocurrió cuando “las últimas unidades de un tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado”.

Según su relato, esos coches invadieron la vía contraria. En ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva, lo que provocó el impacto.

Puente señaló que la cifra de víctimas no se puede confirmar todavía. La investigación sigue abierta tras el descarrilamiento de trenes en Córdoba.

Mensajes de apoyo desde el Gobierno y otros partidos

La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se puso “al servicio de la tragedia de Andalucía”.

“Todo nuestro apoyo a los equipos de emergencias. Toda la solidaridad y los recursos necesarios para tratar a los heridos y atender a las familias”, escribió en X.

La vicepresidenta María Jesús Montero dijo estar “muy pendiente de los trabajos de emergencias”. Yolanda Díaz afirmó que sigue “atentamente” la evolución del accidente.

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que espera que toda la capacidad del Estado esté trabajando para atender a los heridos. Añadió que “nada funciona bajo la corrupción y la mentira”.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, lamentó los fallecimientos y dijo que sigue con atención la evolución de los acontecimientos.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, envió su pésame y apoyo a las familias. Ione Belarra agradeció “profundamente” la labor de los servicios de emergencia.

La familia real sigue desde Atenas el descarrilamiento de trenes en Córdoba

La familia real española siguió desde Atenas con preocupación el trágico descarrilamiento de trenes en Córdoba. El accidente ocurrió en Adamuz y dejó al menos diez personas fallecidas y veinticinco heridas de gravedad.

En un mensaje difundido en la red social X, @CasaReal expresó: “Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos”.

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, aterrizaron a las 18:00 horas en Atenas. La familia real viajó para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía.

Apoyo desde las comunidades y la Unión Europea

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se declaró “consternado” y ofreció todo el apoyo a Andalucía. “Galicia apoya a Andalucía”, escribió en redes sociales.

Rueda recordó el descarrilamiento del Alvia en 2013 y envió “todo el apoyo a las familias de las víctimas y los heridos”. También reconoció la labor de los equipos de emergencia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, transmitió su pésame por las “terribles noticias” del descarrilamiento de trenes en Córdoba.

“Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos”, escribió en X.