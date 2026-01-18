La suspensión de la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía afecta este lunes a más de 200 trenes de alta velocidad. La medida se adoptó tras el descarrilamiento de un tren de Iryo en Adamuz, Córdoba, que dejó al menos 21 personas fallecidas.

El corte impacta en las conexiones entre Madrid y las ciudades de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva. La interrupción del servicio genera miles de pasajeros afectados y una reprogramación masiva de viajes.

La suspensión ferroviaria entre Madrid y Andalucía se mantendrá durante toda la jornada. Las autoridades priorizan las tareas de emergencia y la investigación del siniestro.

Adif confirma la suspensión tras el descarrilamiento en Adamuz

Adif informó en su cuenta en X la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad afectadas. La decisión se tomó tras el descarrilamiento del tren de Iryo ocurrido en el término municipal de Adamuz.

El accidente se ha cobrado hasta el momento 21 víctimas mortales. Las labores de rescate y análisis técnico continúan en la zona del siniestro.

La suspensión ferroviaria entre Madrid y Andalucía impacta en todos los operadores que prestan servicios de alta velocidad hacia el sur del país.

Renfe concentra la mayor cantidad de trenes afectados

Según la información disponible en las webs de las compañías, Renfe es la operadora más afectada. La empresa pública concentra la mayor parte de las circulaciones entre Madrid y Andalucía.

Renfe tiene programados 23 enlaces entre Madrid y Sevilla, con sus correspondientes vueltas. Estos servicios incluyen AVE, Alvia y Avlo.

A estos se suman 18 servicios entre Madrid y Córdoba, 28 enlaces con Málaga y 6 con Huelva. Todos quedaron afectados por la suspensión.

Qué ocurre con los servicios de Ouigo e Iryo

La compañía Ouigo tenía previstos cuatro servicios a Sevilla este lunes. También contaba con cuatro enlaces adicionales a Córdoba y Málaga.

Ouigo no ofrece servicios ferroviarios entre Madrid y Huelva. Todos sus trayectos hacia Andalucía quedaron suspendidos por el corte.

Iryo, operador de capital italiano y español, dispone de 18 enlaces diarios entre Madrid y Sevilla. También tiene 24 con Córdoba y tres con Málaga.

Servicios que se mantienen operativos pese al corte

Renfe informó en su web que los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad.

Estas líneas no se ven afectadas por la suspensión ferroviaria entre Madrid y Andalucía. El resto de los trayectos de alta velocidad permanecen interrumpidos.

La situación genera un fuerte impacto en la movilidad del lunes. Las compañías recomiendan a los pasajeros consultar información actualizada.