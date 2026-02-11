Un juzgado de Barcelona ha dado un ultimátum de diez días a la aerolínea Ryanair para que cumpla con la sentencia que le obligaba a retractarse de las afirmaciones públicas contra la agencia de viajes eDreams, a la que acusó de cometer “actos de piratería” y de estafar a la gente. En el auto, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de lo mercantil número 12 de Barcelona vuelve a ordenar a Ryanair que cese cualquier tipo de afirmación o insinuación contra eDreams que dé a entender a los consumidores que la empresa “engaña, estafa”, comete “actos de piratería” o que ofrece actividades ilícitas o ilegales; y a retractarse públicamente. De no hacerlo en el plazo de diez días, el juzgado le impondrá una multa por cada mes que transcurra sin efectuar lo requerido y, además, le pide a Ryanair que no siga incumpliendo la condena puesto que, de lo contrario, “podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial”. El juez da un ultimátum de 10 días a Ryanair para cumplir con la condena que le impuso en julio de 2025 tras una campaña contra el servicio Prime de eDreams, que calificaba de “ilegal”, por lo que, a juicio de la aerolínea, “debería ser prohibido”. La sentencia, que ha sido recurrida, obligaba a la aerolínea a publicar en su web corporativa y redes sociales que ha sido condenada por estos hechos y que se retracta públicamente de las afirmaciones vertidas contra la agencia de viajes en línea. “Ryanair reconoce que eDreams Prime es un servicio de suscripción legítimo que ofrece a los consumidores ahorro en vuelos, hoteles, paquetes y alquiler de coches”, recoge el mensaje que debe permanecer publicado seis meses. En un comunicado, eDreams ha afirmado que “la escalada legal es consecuencia de la desobediencia persistente por parte de Ryanair” a la sentencia que condenó a la compañía en julio de 2025 por competencia desleal. La compañía ha calificado la actuación de la aerolínea como un “desafío continuado” y como “un nuevo quebrantamiento”. El auto advierte de que la inobservancia de estas órdenes puede exponer a la aerolínea a multas por cada mes de incumplimiento y refuerza la ejecución provisional de la sentencia. En paralelo, la Autoridad de la Competencia italiana multó a la agencia de viajes online con 9 millones de euros “por prácticas comerciales desleales”. El organismo explicó que la agencia “utilizó estrategias de diseño engañosas y técnicas manipuladoras, conocidas como patrones oscuros, para describir los supuestos beneficios de la suscripción ‘Prime’ y presionar a los consumidores a registrarse y mantener su abono”. Según la autoridad, “la libertad de elección del consumidor también se vio comprometida” y se emplearon “estrategias de manipulación” para inducir a la suscripción.