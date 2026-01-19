MADRID, 18/01/2026.- Vista de la estación Puerta de Atocha en Madrid, donde el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de viajeros tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba). EFE/Javier Lizón

Un grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó al menos 39 personas fallecidas y decenas de heridos. El siniestro involucra a dos trenes y activó un amplio operativo de emergencia, sanitario y judicial, según confirmaron fuentes oficiales.

Las autoridades aplican el Protocolo nacional de actuación en sucesos con víctimas múltiples. La magnitud del impacto mantiene en alerta a los servicios de rescate, mientras continúa la identificación de las víctimas y la atención a los heridos.

El balance de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. Las tareas de retirada de vagones continúan en una zona de difícil acceso.

Cómo ocurrió el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

El siniestro se produjo el domingo por la tarde en Adamuz, Córdoba. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Puerta de Atocha y con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas.

Tras el descarrilamiento, el convoy invadió la vía contigua. En ese mismo momento circulaba otro tren Alvia de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló tras el impacto.

Los vagones del tren de Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia. Estos salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros, lo que agravó las consecuencias del choque.

Víctimas del accidente: fallecidos, heridos y estado de salud

Según fuentes de la investigación, un total de 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Adamuz. Además, 48 personas permanecen ingresadas en distintos hospitales, 12 de ellas en la UCI, entre quienes se encuentra un menor.

El servicio de emergencias 112 informó que fueron atendidas 122 personas. De ese total, 74 ya recibieron el alta médica, mientras que el resto continúa bajo observación.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió que la cifra de víctimas mortales podría aumentar. Indicó que debajo de los vagones del Alvia que cayeron por el terraplén puede haber más cadáveres.

Protocolo de emergencia e identificación de las víctimas

Tras el accidente, se activó el Protocolo nacional de actuación en sucesos con víctimas múltiples. En el Instituto de Medicina Legal de Córdoba se puso en marcha el Centro de Integración de Datos.

En este centro trabajan equipos especializados para identificar a los fallecidos. Se emplean métodos de identificación por huellas dactilares y pruebas de ADN, con apoyo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Las autoridades judiciales coordinan las tareas forenses mientras continúan las labores técnicas en la zona del accidente. El operativo seguirá activo hasta completar la retirada de los vagones y confirmar el número final de víctimas.