La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro. Es una realidad que impacta en la economía, el empleo, la seguridad y la democracia. Ante ese escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó un mensaje directo a los líderes internacionales: el desarrollo tecnológico debe estar al servicio del interés general y no convertirse en una herramienta de concentración de poder. Sánchez hizo este llamamiento durante su intervención en la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, organizada por la India, donde compartió espacio con una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El jefe del Ejecutivo defendió que la IA está dotando a la humanidad de un poder sin precedentes, capaz de ampliar el conocimiento, impulsar la productividad y mejorar el bienestar. Sin embargo, subrayó que ese avance debe estar guiado por valores humanos. “La IA debe aplicar la libertad, la democracia y los derechos humanos, no socavarlos”, alertó Sánchez. Con esa frase dejó claro que el progreso tecnológico sin ética no puede considerarse verdadero progreso. También advirtió que la innovación sin propósito ni liderazgo “solo conduce al fracaso”. Entre los riesgos que enumeró destacó la concentración extrema de poder, el uso indebido por actores maliciosos y la posible pérdida de control humano sobre sistemas avanzados. A su juicio, existe el peligro real de que esta tecnología quede en manos de unos pocos y no esté al servicio del interés general. Sánchez también puso el foco en el impacto laboral. Según estimaciones del Gobierno, la IA podría afectar hasta al 50 % de los puestos administrativos de nivel básico en los próximos años. Este dato refuerza la necesidad de anticipar políticas públicas que acompañen la transformación digital sin dejar a trabajadores atrás. Ante un desarrollo tecnológico que avanza a gran velocidad, el presidente del Gobierno defendió que la respuesta también debe acelerarse. “Hay riesgos reales y cada vez mayores”, sostuvo, al tiempo que insistió en que las salvaguardias actuales no son suficientes. Su propuesta se apoya en una doble vía. Por un lado, cada país debe actuar en su propio marco normativo. En ese sentido, recordó que España ha promovido la Carta de Derechos Digitales y ha creado la primera agencia supervisora de IA en Europa. Por el otro, defendió la necesidad de un sistema de gobernanza global inclusivo liderado por la ONU. Sánchez felicitó a Naciones Unidas por la creación del Panel de Expertos en IA, que calificó como “un hito fundamental”, y avanzó que España espera acoger su primera reunión en los próximos meses. A su juicio, solo un marco internacional coordinado permitirá evitar que la IA se utilice para socavar la democracia o ampliar desigualdades. El presidente también mencionó otros desafíos como el coste medioambiental de los sistemas de inteligencia artificial y el riesgo de desplazamiento masivo de empleo, cuestiones que deben integrarse en la agenda regulatoria global. El presidente del Gobierno afirmó que España aspira a situarse a la vanguardia de esta transformación. Actualmente ocupa el sexto lugar del mundo en adopción y competitividad de la IA, una posición que atribuyó a la inversión pública sostenida, la cooperación europea y el compromiso con la soberanía tecnológica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoce a España como líder en el uso de IA en la administración pública, según explicó Sánchez. El objetivo, señaló, es ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y reducir la burocracia mediante un uso responsable de la tecnología. En el ámbito militar, recordó que España fue sede de la tercera Cumbre sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar. “El uso de la IA en el ámbito militar ha llegado para quedarse, pero debemos garantizar que cumple con el derecho internacional y contribuye a la paz y la seguridad internacionales”, afirmó. Antes de concluir su intervención, Sánchez lanzó un mensaje claro: “Creemos en la IA para el bien (...) y combatiremos la IA para el mal”. Esa declaración sintetiza la posición del Gobierno en un momento en que el debate sobre la regulación tecnológica, la responsabilidad de las plataformas digitales y el impacto de los algoritmos en la democracia está más abierto que nunca.