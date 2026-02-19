La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendió a los cesados en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. También respondió a las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid. El debate incluyó acusaciones políticas y cruces directos. La reacción se produjo tras la crisis en Educación. El cese del consejero Emilio Viciana abrió el conflicto. También hubo ceses de directores generales y dimisiones de diputados del PP. El cese del consejero Emilio Viciana marcó la semana política. Después se produjeron otros cambios en la Consejería de Educación. También dimitieron tres diputados cercanos a Viciana. EFE detalló que la presidenta reaccionó en el pleno de la Asamblea a la crisis abierta por el cese de Viciana y la salida de Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón. El debate se centró en la gestión de la Consejería y en la política educativa. Ayuso describió a Viciana como “un funcionario honrado” y afirmó que en su entorno había “un ingeniero aeroespecial, administradores civiles del Estado y profesores licenciados en Derecho”. La presidenta defendió así el perfil profesional de los cesados. El pleno de la Asamblea incluyó críticas duras entre el Gobierno madrileño y la oposición. La presidenta cuestionó las listas de la izquierda. El debate elevó la tensión política. En su réplica a la portavoz de Más Madrid, Ayuso preguntó: También afirmó que la izquierda busca “llevar la ideología sectaria a las universidades pública” y añadió que estas instituciones son “el germen de Podemos y de Más Madrid”. La oposición respondió con acusaciones sobre contratos y gestión. Ayuso también criticó a la oposición cuando respondió a las acusaciones del PSOE sobre casos de presunto acoso. La dirigente sostuvo que ciertas comparaciones no respetan a las víctimas. Ayuso afirmó que comparar distintos casos “supone no respetar a las víctimas y debería darles ‘vergüenza’”. La presidenta insistió en que mezclar situaciones distintas demuestra “tener muy poca vergüenza”. Según dijo, ese enfoque no protege a quienes denuncian violencia. En su cruce con la portavoz socialista Mar Espinar, la presidenta pidió al PSOE que no dé “lecciones” sobre defensa de las mujeres. También afirmó que comparar casos distintos demuestra “no respetar a las víctimas”. El debate elevó la tensión política en el pleno madrileño. La portavoz de Más Madrid sostuvo que los cesados denunciaron irregularidades. Bergerot afirmó que Viciana y su entorno fueron “purgados” por señalar el “troceamiento de contratos en la Consejería”. Ayuso respondió que la izquierda busca “vivir de lo público y de la pancarta”. El choque incluyó críticas sobre universidades y sobre el llamado caso FP investigado por la Justicia. En otra parte del pleno, la presidenta pidió al PSOE que no dé “lecciones” sobre defensa de las mujeres. Ayuso dijo que comparar casos distintos supone no respetar a las víctimas y debería dar “vergüenza”.