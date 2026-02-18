El magnate Elon Musk volvió a atacar este miércoles al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a cuenta de la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de personas migrantes que aprobó recientemente el Ejecutivo español. “¡Dirty Sánchez es un traidor a España!”, escribió Musk en X, su red social, donde a principios de febrero el multimillonario ya se refirió al presidente del Gobierno español diciendo ‘Dirty Sánchez’, un juego de palabras traducible al español como ‘Sucio Sánchez’ y que hace referencia, además, a una práctica sexual, informó EFE. Musk respondió con ese “¡Dirty Sánchez es un traidor a España!” a un mensaje previo que había escrito en X el activista de extrema derecha británico Tommy Robinson, quien decía, a colación de la regularización de migrantes, que Pedro Sánchez debería ser arrestado. El Gobierno español aprobó a finales de enero una regularización que podrán solicitar más de medio millón de personas migrantes que ya viven en España y que cumplan una serie de requisitos, como carecer de antecedentes penales. Se trata de la octava regularización extraordinaria aprobada -bajo gobiernos de derechas y de izquierdas- en el país desde los años 80 del pasado siglo. Sánchez ha precisado que no había tenido tiempo para leer el mensaje, pero no ha dudado de que era una reacción a sus planes para poner reglas en las redes sociales; y ha garantizado que tiene intención de seguir adelante y construir una alianza dentro y fuera de la UE para dar una respuesta conjunta a un problema que está afectado a la salud mental de niños y jóvenes. El presidente del Gobierno ha defendido la necesidad de imponer reglas en las redes sociales frente a algoritmos que difunden contenidos violentos, pornográficos o de odio y ha criticado que el propietario de X, Elon Musk, reaccione con respuestas “zafias” y “amenazantes”. “Al final la inseguridad no la genera un menor de 14 años extranjero que esté en Estados Unidos o en España. La inseguridad quien la provoca es precisamente estos magnates que se creen que el mundo es suyo y que, por tanto, pueden hacer lo que les venga en gana”, ha afirmado desde Nueva Delhi, donde ha sido preguntado en una rueda de prensa por los últimos mensajes de Musk en X. “Si se detectan contenidos violentos, pornográficos, de odio, que además son propagados por algoritmos que están diseñados con tal propósito, el de propagar y expandir estos bulos, esta violencia, esta pornografía, esta zafiedad, alguien tendrá que hacerse responsable de ello, de retirarlo”, ha afirmado. Como ocurre cuando un autónomo o una empresa incumple la regulación de su sector, alguien tiene que asumir responsabilidades también en las redes, ha señalado tras insistir en que esos mensajes violentos o pornográficos se propagan “por una decisión premeditada”, por el diseño de unos algoritmos. “¿Y nadie va a ser responsable de ello, y encima se van a forrar a costa de la salud de la gente? Hombre, yo creo que es blanco y en botella”, ha recalcado el jefe del Ejecutivo, que ha defendido que gobiernos y parlamentos deben legislar para proteger a los más vulnerables. Defender la libertad de expresión, sostuvo Sánchez, no supone defender que se difunda la cara de un niño o de una niña real y que se utilice la inteligencia artificial para añadirle un cuerpo desnudo: “Esto tiene que ser delito y es lo que está pidiendo España”. Asimismo, ha hecho hincapié en que lo que propone no es censura y no responde a una ideología. Se siente avalado por la comunidad médica y científica y también por la gran mayoría de los padres y de la sociedad, “voten lo que voten”. Por último, preguntado sobre si el Gobierno y los ministros tienen previsto abandonar su presencia en las redes sociales, lo ha descartado. “Vamos a quedarnos. Hay que estar al pie del cañón y defender la razón también en estos lugares tan siniestros en los que ha convertido la tecnoligarquía a nuestras redes sociales”, ha dicho.