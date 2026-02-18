La decisión de Yolanda Díaz de no acudir al acto de refundación de Sumar ha marcado la agenda política. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición confirmó que no asistirá al evento previsto para el próximo sábado. En una entrevista, Yolanda Díaz explicó que no estará presente porque, según afirmó, “es el momento de las formaciones políticas”. Tampoco acudirá a la charla entre el portavoz de ERC en el Congreso y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña. La ausencia de Yolanda Díaz en el acto de refundación de Sumar se produce en un momento clave para el espacio político, que busca reorganizarse de cara a las próximas elecciones generales. Yolanda Díaz defendió que la ciudadanía debe “darle un poco de tiempo a las formaciones políticas para decidir qué es lo que quieren hacer y generar esperanza en la gente progresista”. En su intervención, subrayó: “Yo creo que es muy importante lo que puede fraguarse hoy en España. Es tan importante que creo que la ciudadanía necesita darle un poco de tiempo a las formaciones políticas para decidir qué es lo que quieren hacer y generar esperanza en la gente progresista”. Sobre la posibilidad de repetir como candidata, Yolanda Díaz evitó pronunciarse. “Esto no va de nombres” y “no se arregla nada hablando de nombres”, afirmó, insistiendo en que sería “imprudente” hacerlo ahora porque “es el momento de los espacios”. En el acto del sábado, los cuatro partidos del espacio Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE oficializarán su determinación de volver a ir juntos a las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto que deje atrás la marca Sumar. Aunque Yolanda Díaz no asistirá, sí han confirmado su presencia los ministros Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Mónica García y Sira Rego. Pese a su ausencia, Yolanda Díaz ha animado a la “gente progresista” a acudir a los actos. Considera que el estado de ánimo de este sector es “horroroso” y que es necesario “tener esperanza”. La vicepresidenta defendió que la unidad a la izquierda del PSOE “no va de sumas, no va de nombres, va de otra cosa mucho más profunda, que es cambiar el estado de ánimo”. Yolanda Díaz confía en que el nuevo proyecto político “sirva para movilizar a la izquierda” ante el PP y Vox y reiteró que lo esencial es articular una “alianza democrática” que sea “una propuesta para ganar el país”. “Yo ahora mismo estoy y sigo estando y estaré en algo que me apasiona, que es defender a la gente trabajadora de mi país”, subrayó Yolanda Díaz, cerrando el debate sobre su posible candidatura inmediata.