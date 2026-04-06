El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, para transmitirle formalmente el apoyo y la solidaridad de España ante la escalada de ataques que está sufriendo el país mediterráneo. A través de un mensaje en la red social X, Sánchez ha sido tajante al afirmar que Líbano no ha elegido la guerra y que su soberanía e integridad territorial deben ser respetadas por todas las partes implicadas en el conflicto. Durante el intercambio, el jefe del Ejecutivo español ha destacado la labor “encomiable” que realizan las tropas españolas integradas en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL). Sánchez ha calificado de “intolerables” los ataques que ha recibido la misión de paz de la ONU en territorio libanés y ha subrayado que estas agresiones deben cesar de inmediato para garantizar la seguridad de los cascos azules desplegados en la zona de conflicto. La situación sobre el terreno es crítica y las cifras oficiales lo reflejan. Desde el inicio de la ofensiva aérea y terrestre de Israel el pasado 2 de marzo, un total de 1.461 personas han muerto y otras 4.430 han resultado heridas, según datos del Ministerio de Salud Pública del Líbano. Tan solo en las últimas 24 horas se han contabilizado 39 fallecidos, entre los que se encuentran menores y mujeres en las regiones del sur y el este del país. Además de las víctimas mortales, la intensidad de la campaña de bombardeos ha provocado una crisis de desplazados sin precedentes recientes. El presidente libanés, Josep Aoun, confirmó que más de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para huir de los ataques. El Ejército de Israel mantiene actualmente intensos combates con el grupo chií Hizbulá en diversos puntos del sur, con el objetivo de establecer una zona de control que se extienda hasta el río Litani. La infraestructura civil también está sufriendo el rigor de la guerra, especialmente el sector de la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado este lunes que, desde finales de febrero, se han registrado 92 ataques contra instalaciones, vehículos y personal sanitario en Líbano. Estas agresiones han dejado un saldo de 53 trabajadores muertos y 137 heridos, una cifra que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha calificado como una situación que no puede convertirse en la “nueva normalidad”. Uno de los ataques más graves se produjo en las cercanías del Hospital Universitario Rafik Hariri, el centro médico público más grande del país, donde se registraron cuatro muertos y decenas de heridos. Ante este escenario de expansión de las operaciones militares, los organismos internacionales han reiterado su llamamiento a todas las partes para que cumplan con el derecho internacional humanitario y garanticen la protección efectiva de los hospitales, los pacientes y los trabajadores de la salud que operan en primera línea.