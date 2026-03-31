El Gobierno de España sostiene que el vínculo con los Estados Unidos no se ha deteriorado pese al último desacuerdo diplomático. La tensión se produjo después de que España le niegue el uso de bases militares en España para operaciones contra Irán, una decisión que generó advertencias desde Washington. Aun así, desde Moncloa insisten en que la relación entre España y Estados Unidos sigue estable. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que las relaciones con EE.UU. son “absolutamente fluidas y normales”, en un intento por rebajar el impacto político del conflicto y reafirmar el papel de España dentro de la OTAN. El origen de la polémica está en la negativa del Gobierno español a permitir que Estados Unidos utilice las bases militares en España y el espacio aéreo para operaciones vinculadas al conflicto con Irán. Esta decisión provocó una reacción inmediata desde Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que su país deberá “revisar” la relación con la OTAN una vez finalice la guerra, en alusión directa a la postura de países como España e Italia. Pese a estas declaraciones, el Ejecutivo español mantiene su posición. Saiz insistió en que España es “un socio fiable” y subrayó que el país sigue comprometido con la seguridad euroatlántica, al mismo tiempo que actúa conforme al derecho internacional. Desde el Ejecutivo, la clave del conflicto no está en una ruptura con los Estados Unidos, sino en la defensa de principios. La portavoz dejó claro que la posición de España se basa en el respeto al derecho internacional, lo que, según explicó, no implica en ningún caso un distanciamiento del vínculo trasatlántico. En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reafirmó que España es un aliado “absolutamente imprescindible” dentro de la OTAN y descartó cualquier tipo de represalia por parte de Estados Unidos. Albares fue más allá al asegurar que no teme consecuencias por esta decisión y defendió que ningún país debería hacerlo cuando actúa conforme a los principios de Naciones Unidas. La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Desde el Partido Popular (PP), la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, advirtió que España no puede permitirse una crisis con los Estados Unidos en un contexto internacional tan delicado. Muñoz calificó de “irresponsabilidad” la actuación del Gobierno y acusó a Pedro Sánchez de poner en riesgo la seguridad nacional por su forma de gestionar la situación. Además, instó al Ejecutivo a reconducir la relación entre España y Estados Unidos para evitar consecuencias mayores. La dirigente popular también subrayó que, aunque Estados Unidos no depende de España, el país sí necesita el respaldo de la OTAN, lo que, en su opinión, obliga a actuar con mayor cautela en este tipo de decisiones. El cruce de declaraciones evidencia un escenario donde la política exterior de España vuelve a situarse en el centro del debate interno, con un equilibrio delicado entre los compromisos internacionales, la soberanía y la presión de los aliados.