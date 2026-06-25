Oficial | El Congreso pide la dimisión de Pedro Sánchez: le exigen asumir responsabilidades por los casos de corrupción que afectan a su entorno.

El pleno del Congreso aprobó este jueves una moción impulsada por el Partido Popular en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades derivadas de los casos de corrupción que afectan a personas de su entorno político.

Según informó EFE, la iniciativa salió adelante con el apoyo de PP, Vox y Junts, además de los votos de UPN y Coalición Canaria en algunos de los puntos sometidos a votación. La moción fue debatida y aprobada durante una sesión plenaria marcada por la tensión política y por los reclamos de la oposición al jefe del Ejecutivo.

El Congreso aprueba exigir una cuestión de confianza a Pedro Sánchez

La moción fue votada por puntos y llegó al pleno en una versión reducida respecto al texto original, ya que la Mesa del Congreso no aceptó la redacción inicial que incluía la convocatoria de elecciones.

Uno de los puntos aprobados insta a Pedro Sánchez a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza. En el texto se recordaba además que la iniciativa promovida por el PP no tiene vinculación jurídica.

La propuesta recibió 178 votos a favor y 171 en contra. El respaldo llegó de los diputados del PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria.

El Congreso insta a Sánchez a dimitir por los casos de corrupción con los votos de Junts. EFE

Exigen la dimisión del presidente por los casos de corrupción en su entorno

También fue aprobado el punto en el que se exige la dimisión de Pedro Sánchez para asumir responsabilidades por los “casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa” por el presidente.

Esta parte de la moción contó con el apoyo de los mismos grupos que respaldaron el apartado anterior, aunque en esta ocasión la diputada de Coalición Canaria optó por la abstención.

Al término de las votaciones, los diputados del Partido Popular protagonizaron una protesta en el hemiciclo con gritos de “dimisión, dimisión” acompañados de golpes sobre sus escaños. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, los miembros del Ejecutivo presentes y los diputados socialistas respondieron con aplausos puestos en pie.

El Congreso insta a Sánchez a dimitir por los casos de corrupción con los votos de Junts. (Fuente: EFE).

Sale adelante la reprobación por el supuesto veto a iniciativas parlamentarias

La moción incluía un tercer punto en el que se reprobaba la “voluntad de veto tanto por parte del Gobierno como de determinados grupos políticos, del debate de determinadas iniciativas o enmiendas”.

Esta propuesta también fue aprobada. Aunque Junts y Podemos se abstuvieron, los votos favorables del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria permitieron que el texto saliera adelante en el pleno del Congreso.