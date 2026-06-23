Caso Begoña Gómez | El Gobierno carga contra el juez Peinado: “Es una persecución que parece no tener fin”.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, cargó este martes contra la instrucción judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, y calificó el procedimiento dirigido por el juez Juan Carlos Peinado como una actuación “errática”, además de denunciar una supuesta campaña de desgaste contra ella.

Las declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que Peinado decidiera enviar a juicio a Begoña Gómez y retirarle el pasaporte. Desde el Ejecutivo defendieron que la causa presenta numerosas irregularidades y expresaron su confianza en que instancias superiores revisen las decisiones adoptadas durante la investigación, informó EFE.

El Gobierno denuncia una “persecución” contra Begoña Gómez

Saiz aseguró que el procedimiento judicial contra Begoña Gómez responde a una estrategia de desgaste personal y político: “No se comprende, es una persecución, una campaña de desgaste que parece no tener fin a Begoña Gómez“.

“ La pregunta que hemos hecho más de una vez en esta mesa es quién repara el daño causado a Begoña Gómez y el daño causado a la Justicia en este país ”, expresó la portavoz.

Asimismo, sostuvo además que el caso ha generado un importante perjuicio tanto para la esposa de Pedro Sánchez como para el sistema judicial. A pesar de ello, manifestó la confianza del Ejecutivo en el desenlace del proceso. “La justicia, la verdad y la razón se abrirán camino”, afirmó.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha calificado de "errático" el procedimiento judicial contra Begoña Gómez. Fuente: EFE EFE / Chema Moya

Críticas al procedimiento dirigido por Juan Carlos Peinado

Durante su intervención, Saiz reclamó la actuación de los órganos superiores para corregir lo que considera deficiencias en la instrucción judicial. “ Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, un despropósito y anómalo ”, subrayó.

La portavoz recordó además las resoluciones revocatorias emitidas por la Audiencia Provincial de Madrid y las quejas y denuncias presentadas ante el Consejo General del Poder Judicial. A su juicio, se trata de un procedimiento que “no entiende nadie”.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, reforzó la posición del Ejecutivo al afirmar que el caso contra Begoña Gómez “ha sido un atropello desde el minuto uno”.

El PSOE considera que Juan Carlos Peinado no debería ser juez. EFE

El PSOE cuestiona la continuidad de Peinado como juez

Las críticas también llegaron desde el grupo parlamentario socialista. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que la actuación de Juan Carlos Peinado durante la instrucción demuestra que no debería continuar ejerciendo como juez.

López cuestionó el origen de la causa y la evolución posterior de la investigación. Según explicó, el magistrado inició el procedimiento con información aportada por la asociación Manos Limpias y mantuvo decisiones que, a su juicio, han sido corregidas en repetidas ocasiones por instancias superiores.

También criticó la retirada del pasaporte a Gómez y recordó que tanto la Audiencia de Madrid como el Tribunal Supremo han llamado “al orden” al juez en varias ocasiones. “Este señor, a estas alturas, no tendría que ser juez”, concluyó el portavoz socialista.