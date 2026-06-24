El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificó este miércoles su intención de continuar al frente del Ejecutivo y completar la legislatura pese a las crecientes presiones de la oposición y de algunos de sus socios parlamentarios. Durante su comparecencia en el Congreso, rechazó la posibilidad de convocar elecciones anticipadas y defendió la gestión de su Gobierno frente a los casos de corrupción que afectan al PSOE.

En una sesión marcada por los reproches de PP, Vox, Junts y Podemos, Sánchez aseguró que no se rendirá y denunció la existencia de “una campaña de ataques personales y mentiras”. El debate evidenció la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, aunque también puso de manifiesto que la oposición carece de los apoyos necesarios para impulsar una moción de censura, informó EFE.

Sánchez rechaza adelantar elecciones y promete continuar la legislatura

Durante su intervención, Sánchez dejó claro que no contempla abandonar el cargo ni adelantar los comicios pese a las peticiones formuladas desde distintos grupos parlamentarios. “ Y ante este panorama para mí la pregunta no es si debemos continuar; la pregunta es cómo no vamos a continuar ”, afirmó el presidente al defender la continuidad de su proyecto político.

El jefe del Ejecutivo compareció para abordar los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, aunque insistió en que no son comparables con la que calificó como “corrupción sistémica” del PP. Además, reiteró su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y defendió la inocencia de su hermano David y de su esposa, Begoña Gómez, mostrando su confianza en que la justicia “sea justa”.

En el cierre de su comparecencia, también garantizó que el Gobierno continuará durante el tiempo que resta de legislatura y que trabajará para sacar adelante unos presupuestos generales más ambiciosos.

Pedro Sánchez defendió la inocencia de su hermano David y de su esposa, Begoña Gómez, mostrando su confianza en la justicia. (Fuente: EFE).

Cruce de acusaciones entre Sánchez, Feijóo y Abascal

Buena parte del debate estuvo marcada por el enfrentamiento entre el presidente y la oposición. Sánchez cargó contra un Partido Popular que considera “carcomido” por la corrupción y acusó a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de haberla “tolerado” y de haberse “beneficiado” de ella.

“ Señor Feijóo, usted es el pasado y el presente de la corrupción y por eso no puede ser el futuro de este país ”, espetó desde la tribuna del Congreso.

Por su parte, Feijóo reclamó la convocatoria inmediata de elecciones generales y sostuvo que la única salida posible pasa por devolver la palabra a los ciudadanos. También aseguró que, si dependiera exclusivamente de él, presentaría una moción de censura para desalojar al Ejecutivo.

Desde Vox, Santiago Abascal fue aún más allá y acusó a Sánchez de estar “maniobrando” para alterar los resultados de futuros comicios. El presidente respondió con ironía: “Está preparando la excusa para su próxima derrota y me alegra ver que ya la dan por hecha”.

Sánchez da por asumida su responsabilidad frente a los casos de corrupción en el PSOE. EFE

Los socios exigen explicaciones y piden un rumbo claro para el Gobierno

Además de la oposición, varios socios de investidura cuestionaron la continuidad política de Sánchez. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le instó a “apartarse” porque considera que está “tocado y hundido”, mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, aseguró que su ciclo político ha terminado y le pidió “dejar paso” a una nueva etapa.

Desde otras formaciones, como ERC, PNV, Bildu, BNG y Compromís, se reclamó al Ejecutivo que aproveche el tiempo restante de legislatura para impulsar medidas progresistas y afrontar los principales problemas de los ciudadanos.

En este contexto, Sánchez defendió que tanto el Gobierno como el PSOE han asumido su responsabilidad frente a los casos de corrupción que afectan a antiguos dirigentes socialistas. “ Yo creo que, como presidente de Gobierno, este Gobierno, con todos los errores y todas las mejoras que tengamos que hacer, ha asumido su responsabilidad, y también lo he hecho como secretario general del Partido Socialista ”, afirmó.

Asimismo, diferenció entre combatir la corrupción y “utilizarla como un arma de destrucción política”, subrayando que los comportamientos irregulares de algunos dirigentes no invalidan la acción del Ejecutivo.

El único respaldo sin matices llegó desde las filas socialistas. El portavoz del PSOE, Patxi López, defendió a Sánchez y denunció la “persecución, la inquina y la indignidad” que, a su juicio, sufre Begoña Gómez. “Yo, con Begoña, claro que sí”, afirmó, provocando una larga ovación de los diputados socialistas.