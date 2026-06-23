Volvió el submarino más viejo de la Armada: fue producido en el país y es el orgullo nacional.

El submarino Galerna (S-71) de la Armada Española volvió a la bahía de Cádiz tras completar con éxito su primer despliegue dentro de la Operación Noble Shield de la OTAN. Esta unidad, la más antigua en servicio de la flota submarina española, demostró una vez más su relevancia operativa y su valor estratégico para la defensa nacional y aliada.

Construido en España por los astilleros que hoy forman parte de Navantia, el Galerna representa el orgullo de la industria naval nacional. Su regreso a puerto no solo marca el fin de una misión exitosa, sino que resalta la capacidad de la Armada para mantener operativos activos veteranos de gran fiabilidad, incluso en entornos de alta exigencia como el Mediterráneo.

Volvió el submarino más viejo de la Armada: fue producido en el país y es el orgullo nacional Armada Española

La nueva misión del submarino español

El S-71 Galerna constituye la primera unidad de la clase S-70 de la Armada Española. A pesar de haber transcurrido décadas desde su ingreso en servicio, sigue siendo un elemento fundamental en la proyección del poder naval español. Su intervención en la Operación Noble Shield tuvo lugar al ser relevado por el moderno submarino Isaac Peral (S-81) de la clase S-80 el 13 de abril. Este relevo enfatiza la interdependencia entre las plataformas más antiguas y aquellas de última tecnología.

Durante su despliegue, el Galerna lideró tareas de vigilancia, control y seguridad marítima en el Mediterráneo. Estas labores son parte de los objetivos de la OTAN, que buscan fortalecer la cooperación multilateral, asegurar la libertad de navegación y mantener una presencia creíble en las rutas estratégicas que unen el Mediterráneo oriental, el norte de África y el Mar Rojo.

La Operación Noble Shield consiste en esfuerzos combinados de las fuerzas aliadas, centrados en la seguridad marítima. En dicho contexto, el submarino español participó en la recolección de inteligencia, vigilancia de unidades de superficie y submarinas, así como en ejercicios antisubmarinos. Su experiencia operativa en el flanco sur de la Alianza pone de manifiesto el compromiso inequívoco de España con la defensa colectiva.

Volvió el submarino más viejo de la Armada: fue producido en el país y es el orgullo nacional Navantia

El submarino orgullo nacional de la industria

Producido íntegramente en el país, el Galerna es un ejemplo concreto del talento y la capacidad tecnológica de Navantia y los astilleros nacionales. Su mantenimiento y modernización permiten que un submarino con décadas de servicio siga cumpliendo misiones de primer nivel junto a las unidades más avanzadas de la flota.

Este regreso a Cádiz se produce después de una intensa participación en ejercicios OTAN, donde demostró su preparación y la profesionalidad de su tripulación. Próximamente, el submarino se incorporará a las maniobras FLOTEX, dentro del ciclo de adiestramiento de la Flotilla de Submarinos española.

Así es el submarino más antiguo de la Armada española

El submarino Galerna (S-71) es un sumergible diésel-eléctrico de la clase Agosta, fundamental para la Armada española, con más de 40 años de servicio y base en Cartagena. Tras una significativa modernización (2018-2022), continúa desempeñando misiones de seguridad marítima.

Mide 68 metros de eslora, alcanza 300 metros de profundidad y es reconocido por su capacidad de sigilo. Es el único de la serie S-70 que permanece en activo, operando con personal experimentado en condiciones de alta exigencia.