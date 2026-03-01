El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló este domingo a una “desescalada inmediata” del conflicto en Oriente Medio y a retomar el diálogo cuanto antes. En su discurso afirmó que se puede estar contra un “régimen odioso” como el de Irán y a la vez en contra de una “intervención injustificada”, como la de Estados Unidos e Israel. Durante su intervención en la cena de gala del Mobile World Congress, el mandatario sostuvo que el mundo vive una encrucijada entre “guerra o paz”. Según explicó, España tiene clara su posición ante el conflicto y defiende la vía diplomática frente a la escalada militar. Sánchez subrayó que los ataques violan el derecho internacional y afectan a vidas inocentes. En ese marco lanzó una advertencia: “Nos estamos precipitando de forma peligrosa de la deriva a un mundo más inestable, inseguro y más injusto para el común de los mortales”. El jefe del Ejecutivo afirmó que siempre existe margen para negociar. “Siempre hay espacio para una solución negociada y que las armas no son la única salida posible”, dijo durante su intervención, en la que reclamó respeto a la legalidad internacional. El presidente reiteró que España trabajará por frenar la escalada. “En esta necesidad de retomar el diálogo cuanto antes estará España”, aseguró ante los asistentes al evento, al que acudieron autoridades y representantes del sector tecnológico. Sánchez señaló que la incertidumbre en la región puede provocar una fuerte inestabilidad global. Habló de un “terror” que afecta a la población civil y que puede tener consecuencias políticas y económicas en todo el mundo. En el mismo acto, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresó apoyo a la postura del Gobierno central. Señaló que Cataluña “suma su voz a las demandas de desescalada de este conflicto” y pidió volver a la diplomacia. Illa reclamó a todas las partes “reemprender el camino de la diplomacia” y respetar el derecho internacional. En su discurso también habló del clima global de incertidumbre y la necesidad de acuerdos para evitar nuevas guerras. El dirigente catalán cerró con un mensaje claro sobre la crisis internacional: “Vivimos tiempos turbulentos y cambiantes, y nuestro deber es ofrecer un futuro de esperanza y de paz. No podemos tolerar más guerras, más conflictos y más violencia”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que el régimen iraní “masacra a sus ciudadanos” y persigue la bomba nuclear, aunque pidió frenar la escalada del conflicto en Oriente Medio. En su comunicado señaló la necesidad de “volver a la negoación” tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Feijóo apeló a la “unidad de Occidente” y defendió la “contención, evitar una escalada y volver a la negociación”. Según explicó, la crisis exige coordinación internacional para evitar una guerra regional que afecte a millones de personas. El dirigente también reclamó medidas para proteger a los españoles. Aseguró que “la seguridad de los ciudadanos españoles es una prioridad irrenunciable” y pidió al Gobierno español “un plan de protección y evacuación” ante la escalada en Oriente Medio. Sánchez explicó que el ataque unilateral contra Irán se produjo en un contexto complejo. Señaló que el régimen iraní reprime a su población, especialmente a mujeres y niñas, pero insistió en que eso no justifica una intervención militar sin consenso internacional. El presidente sostuvo que las acciones de represalia aumentan el riesgo de guerra regional. Recordó que la escalada puede afectar a cientos de vidas inocentes y desestabilizar la economía global en un momento delicado. El Gobierno español defendió la legalidad internacional como única vía. Sánchez insistió en que la prioridad es frenar la violencia y evitar una guerra prolongada en Oriente Medio.