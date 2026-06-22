El Tribunal Supremo condenó este lunes al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión por mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y la contratación irregular de mujeres en empresas públicas. Su exasesor Koldo García recibió 19 años de cárcel y Aldama, 4 años y medio de prisión, pena suspendida por haber confesado las mordidas.

Ante la sentencia, el PP reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones inmediatas. El PSOE respondió con un comunicado en el que defendió su gestión del caso y cargó directamente contra el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

MADRID, 22/06/2026.- El comisionista Víctor de Aldama tras saber este lunes que el Tribunal Supremo le condena a 4 años y medio pero le suspenden la pena por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en pandemia, en el año 2020. Esta suspensión, que implica que Aldama no entrará en prisión,está supeditada a que no cometa otro delito, a que presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad. EFE/ Rodrigo Jimenez Fuente: EFE Rodrigo Jimenez

Cómo justifica el PSOE su actuación en el caso Ábalos

Los socialistas subrayaron que su posición ha sido “clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular”. Insistieron en que actuaron “desde el primer minuto” contra Ábalos y que “la Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse”.

El argumento central del PSOE no fue, sin embargo, la defensa propia sino el ataque al PP. Los socialistas recordaron que el partido de Feijóo sigue “en una sede en la que había caja B, sobresueldos en dinero negro y una trama de corrupción que acabó con condenas judiciales históricas”, en referencia a la Gürtel y la operación Kitchen.

El dardo directo a Feijóo: Ayuso y el silencio sobre González Amador

La ofensiva del PSOE se concentró en la figura del líder del PP. Los socialistas lo calificaron de “hipócrita” y cuestionaron “desde qué atalaya moral” venía a dar lecciones al Gobierno.

La razón: a su juicio, Feijóo exige “dimisiones, responsabilidades y explicaciones a todo el mundo” mientras “guarda silencio ante un caso que ha acabado convirtiéndose en uno de los asuntos más graves de la política española”.

El caso al que se refieren es la investigación judicial al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien según el PSOE “pasó en pocos años de ser un trabajador normal a protagonizar operaciones millonarias”.

Los socialistas recordaron además que el expresidente del PP Pablo Casado “preguntó por los negocios del entorno” de Ayuso “y acabó fuera del partido”, como forma de explicar por qué Feijóo no se atreve a confrontar con la presidenta madrileña. “La realidad es que no se atreve a confrontar con ella, es rehén de su propia cobardía”, afirmaron.

La frase más dura del comunicado socialista

El cierre del comunicado del PSOE fue su declaración más contundente del día: “La pregunta ya no es por qué Feijóo no habla de Ayuso. La pregunta es cuánto sabe y cuánto está dispuesto a callar”.

Los socialistas también echaron en cara al PP la corrupción no solo “define a quienes la cometen” sino que también “retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado”. Y concluyeron: “Esa es la diferencia fundamental entre el PSOE y el PP”.

Con información: EFE