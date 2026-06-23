“El que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso”

El Gobierno español defendió este martes su actuación ante el caso del exministro José Luis Ábalos y aseguró que adoptó medidas políticas varios meses antes de que existiera una sentencia judicial. Al mismo tiempo, cargó contra el Partido Popular (PP) y sostuvo que “El que la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso”.

Las declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Allí, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, defendió las acciones legales del Gobierno.

El ministro comparó la respuesta del Ejecutivo y del PSOE frente a las sospechas que afectaban a Ábalos con la actitud que, a su juicio, mantiene el PP respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La defensa del ministro de Transformación Digital, Óscar López. Fuente: EFE EFE / J.J. Guillén

Óscar López contrapone la actuación del Gobierno con la del PP

Durante su intervención, López afirmó que el Gobierno actuó ante los indicios que apuntaban a José Luis Ábalos, mientras que acusó al Partido Popular de estar “volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso”.

El dirigente socialista señaló que quienes creen en la política, la democracia y la separación de poderes son conscientes de que pueden existir casos de corrupción dentro de la actividad política. Sin embargo, remarcó que “la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto”.

Asimismo, extendió esa reflexión al ámbito judicial y aseguró que “sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen”.

A partir de esa premisa, defendió que lo fundamental es mantener un criterio único frente a cualquier caso de corrupción y reiteró que “quien la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso”.

La "tolerancia cero" frente a la corrupción impulsada por Elma Saiz. Fuente: EFE J.J.Guillen

El Ejecutivo reivindica la “tolerancia cero” frente a la corrupción

Tanto Óscar López como la ministra portavoz, Elma Saiz, destacaron la política de “tolerancia cero” que, según sostuvieron, mantiene el Gobierno frente a la corrupción.

Sin entrar a valorar el contenido de la sentencia relacionada con el caso, ambos insistieron en que el Ejecutivo asumió responsabilidades políticas “desde el primer momento”.

Saiz aseguró que el Gobierno continuará trabajando para evitar cualquier tipo de tolerancia hacia prácticas corruptas y afirmó: “Vamos a trabajar con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda”.

La portavoz añadió además que la acción gubernamental se basa en los principios de “integridad, transparencia y mérito”, valores que, según indicó, guían la actuación del Ejecutivo.

El Gobierno evita pronunciarse sobre Víctor de Aldama

Los ministros también fueron consultados por la suspensión de la pena concedida al comisionista Víctor de Aldama debido a su colaboración con la Justicia.

Ante estas preguntas, evitaron realizar valoraciones y Elma Saiz señaló que no deseaba entrar “en los detalles de la sentencia”. Al mismo tiempo, reivindicó el respeto del Ejecutivo hacia la separación de poderes.

Tampoco quisieron comentar las declaraciones realizadas por Aldama, quien llegó a sostener que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, terminará en prisión porque conocía todos los detalles de la presunta trama corrupta.

No obstante, Saiz recordó que se han escuchado “afirmaciones” que la propia sentencia “acredita” que “evidentemente no responden a la realidad”.

Críticas a Feijóo por rechazar el plan anticorrupción

A lo largo de la rueda de prensa, la ministra portavoz también instó a la oposición encabezada por el Partido Popular a respaldar las iniciativas impulsadas por el Gobierno para combatir la corrupción.

Saiz reprochó al PP su negativa a apoyar el plan anticorrupción presentado por el Ejecutivo y cuestionó la posición de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

En ese sentido, criticó la “hipocresía” que, a su juicio, demuestra Feijóo al condenar públicamente la corrupción desde una “atalaya moral” mientras vota en contra de las medidas planteadas por el Gobierno para reforzar la lucha contra estas prácticas.

Con información de: EFE