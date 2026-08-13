Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del miércoles 12 de agosto

Durante el miércoles, 12 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 16 19 23 30 33 46, la cifra complementaria el 44 y el número de reintegro el 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 1 ganador con un galardón de 174058.26 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del miércoles, 12 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.563.019 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.529.830,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 174058.26 euros.

3.Cinco aciertos: 82 ganadores con un premio de 1.061,33 euros.

4.Cuatro aciertos: 5077 ganadores con un premio de 25,71 euros.

5.Tres aciertos: 95347 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 556674 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se efectúa de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el comunicado se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder; fija límites de tiempo y gasto antes de jugar. Haz pausas y recuerda que el juego es entretenimiento, no una forma de ganar dinero.

Si notas pérdida de control o malestar, detente y busca apoyo.