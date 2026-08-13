La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 13 de agosto

El clima en España se caracterizará por una estabilidad general, con cielos poco nubosos o despejados y altas temperaturas. En Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, el inicio del día presentará cielos nubosos y brumas matinales, aunque se espera una tendencia a despejarse.

Por la tarde, se desarrollará nubosidad en el interior y el tercio oriental, donde serán posibles tormentas y chubascos, sobre todo en las sierras del este. Las temperaturas máximas se mantendrán por encima de 35 grados en gran parte de la Península, con noches tropicales en varias regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados y mínimas de 21 y posibilidad de chubascos aislados por la tarde en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por cielos poco nubosos, con brumas y posible niebla en el litoral mediterráneo. Se prevén chubascos y tormentas por la tarde en el interior y sierras, localmente fuertes. Las temperaturas máximas alcanzarán los 41 grados y las mínimas serán de 18 grados, con vientos flojos a moderados predominando del sur en la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, se espera un cielo poco nuboso por la mañana, con aumento de nubosidad en la tarde y probabilidad de chubascos y tormentas en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y 40 grados de máxima, con un ligero ascenso en las temperaturas, mientras que el viento será flojo y variable, tendiendo a ser moderado por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por un cielo poco nuboso por la mañana, con un aumento de nubosidad en Pirineos y sistema Ibérico al mediodía. Por la tarde, se prevén chubascos y tormentas, especialmente en el Ibérico turolense, donde estos pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 41 grados, con un ligero ascenso y el viento será flojo por la mañana, cambiando a moderado del sureste y sur por la tarde.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, especialmente en la mitad norte, con posibles brumas y nieblas matinales. Habrá intervalos nubosos en la mitad sur y algunas lloviznas débiles en el oeste. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 32 grados, con mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso. El viento será flojo del norte y noroeste.

Cómo estará el clima en España este domingo 3 de mayo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con nubes altas por la tarde y brumas matinales. Temperaturas con pocos cambios: máxima 36 °C y mínima 19 °C. Noches tropicales o tórridas. Viento flojo del E-NE y brisas costeras.

Cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con claros por la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalo de nubosidad poco densa. Temperaturas entre 18 °C y 31 °C, con ligero ascenso en costas. Viento moderado del nordeste, fuerte en litorales sureste y noroeste con rachas muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con nubes bajas por la mañana, probabilidad de chubascos y tormentas en el interior, temperaturas entre 19 y 38 grados y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el noreste durante las primeras horas; a lo largo del día, se incrementará la nubosidad en el sur, este y la Cantábrica, pudiendo producirse algún chubasco aislado y tormentas en zonas montañosas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 42 grados, con un viento variable y generalmente flojo, aunque más intenso en áreas de tormenta.

El clima hoy se caracterizará por un cielo poco nuboso al principio, con nubosidad creciente en zonas de montaña a partir del mediodía. Se esperarán chubascos y tormentas en el tercio sur y en áreas montañosas del tercio oriental durante la tarde, posiblemente acompañados de granizo. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados como mínima y alcanzarán hasta 40 grados en los valles del Tajo y del Guadiana. El viento será flojo y variable, con intervalos de mayor intensidad durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con brumas matinales y posibilidad de lloviznas, vientos flojos a moderados de levante, mínima 24 °C sin cambios y máxima 28 °C en ascenso.

En Melilla, cielos nubosos con brumas matinales y ligero polvo en suspensión, vientos de levante flojos a moderados y temperaturas sin cambios, con mínima de 26 °C y máxima de 32 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos con nubes bajas en litoral y valles, poco nuboso en el resto; temperaturas sin cambios o en ligero descenso (máximas algo más altas en Álava) y viento flojo de oeste, arreciando en el litoral por la tarde.

En Navarra se prevé cielo poco nuboso por la mañana, con posibilidades de chubascos dispersos y tormentas por la tarde; temperaturas entre 19 y 39 grados, con viento flojo del sureste.

En La Rioja, poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad por la tarde con nubes de evolución y posibilidad de chubascos con tormenta en la Ibérica; temperaturas entre 20 y 41 grados; viento variable flojo o moderado.