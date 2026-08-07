Confirmado | El Gobierno responde al reclamo por la final del Mundial 2030 y fija su postura sobre España y Marruecos

La organización del Mundial 2030 vuelve a quedar en el centro del debate político tras las informaciones que apuntaban a que la final podría disputarse en Marruecos. Aunque la FIFA desmintió esas versiones, la polémica llevó al Partido Popular a reclamar una defensa firme de la candidatura española y provocó la respuesta del Gobierno.

La discusión se produce cuando España, Portugal y Marruecos avanzan en la organización conjunta del Mundial 2030, una candidatura que fue elegida por la FIFA y que supone uno de los mayores acontecimientos deportivos de la próxima década.

Mientras el PP sostiene que España debe albergar el partido decisivo, el Ejecutivo insiste en que su prioridad es que el campeonato sea un éxito para los tres países organizadores.

Confirmado | El Gobierno responde al reclamo por la final del Mundial 2030 y fija su postura sobre España y Marruecos

Mundial 2030: el PP exige que el Gobierno defienda la final en España

La vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, pidió este viernes al Gobierno que defienda que la final del Mundial 2030 se dispute en España.

Durante una visita a León, la dirigente popular afirmó: “En las últimas horas hemos conocido informaciones bastante preocupantes sobre la celebración del Mundial de fútbol de 2030 en España. Al parecer, el presidente de la FIFA le habría ofrecido a Marruecos la celebración de la final en el Estadio Hassan II en Casablanca”.

Ezcurra hacía referencia a una información publicada por el diario británico The Times sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Sin embargo, ese extremo fue posteriormente desmentido por la propia FIFA.

La dirigente del PP defendió el papel histórico del fútbol español y criticó la posibilidad de que el encuentro más importante del torneo se celebre fuera de España.

En ese sentido aseguró que los españoles “no entienden que, en un evento deportivo que nos hemos ganado por tradición y por décadas de liderazgo en el fútbol mundial, estadios como el Bernabéu, Riazor, San Mamés o el Camp Nou acojan los dieciseisavos de final, pero la final se juegue en Marruecos”.

Además, recordó que la selección española es campeona del mundo y una referencia internacional en este deporte.

Finalmente, concluyó: “Un mundial cuya final no se juegue en España no debería ser organizado por España. Acogemos la mayor parte de las sedes y lideramos las organizaciones del principio y, además, nos lo hemos ganado”.

Qué respondió el Gobierno sobre la organización del Mundial 2030

Tras las declaraciones del PP, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la candidatura conjunta formada por España, Portugal y Marruecos.

El ministro recordó que la propuesta fue la ganadora del proceso organizado por la FIFA y subrayó que el Ejecutivo mantiene el foco en la organización del campeonato.

En rueda de prensa afirmó: “España presentó una candidatura junto a Portugal y Marruecos, que fue la vencedora, porque la FIFA tiene sus procedimientos, su mecanismo de voto, y esa fue la candidatura que ganó. Desde luego, ahora mismo el Gobierno trabaja para que ese mundial sea un éxito y eso es lo más importante”.

De este modo, el Ejecutivo evitó entrar en la controversia sobre la sede de la final y reiteró que su prioridad es garantizar el éxito del Mundial 2030 organizado conjuntamente por los tres países.

La polémica coincide con otros debates políticos del Gobierno

Durante la misma comparecencia, Óscar López también fue consultado por la crisis migratoria en Ceuta y por las iniciativas impulsadas por el Partido Popular en el Senado.

Respecto a una futura visita del rey Felipe VI a la ciudad autónoma, señaló que “su majestad el rey irá a Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto”.

Además, respondió a las críticas del PP por la gestión de la crisis migratoria y aseguró que el Ejecutivo mantiene reuniones con los ministerios implicados para coordinar la respuesta institucional.

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El ministro añadió que existen partidas extraordinarias habilitadas en distintos departamentos y defendió que existe coordinación con el Gobierno de Ceuta. También insistió en que las comunidades autónomas deben cumplir la legislación vigente en relación con la distribución de menores migrantes no acompañados.

Mientras tanto, el debate sobre la sede de la final del Mundial 2030 continúa abierto en el terreno político, aunque la FIFA ya desmintió las informaciones que apuntaban a un supuesto ofrecimiento para que el partido decisivo se dispute en Casablanca.