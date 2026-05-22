El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, reclamó este viernes que hay “motivos suficientes” para que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero entre en prisión provisional después de declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional como imputado por el caso Plus Ultra.

“Hay motivos suficientes para la adopción de medidas cautelares serias como, por supuesto, la retirada del pasaporte, y yo creo que incluso la prisión provisional”, afirmó Buxadé en declaraciones a los periodistas ante el Tribunal Supremo, tras la vista sobre las medidas cautelares de Vox contra la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno.

José Luis Rodríguez Zapatero y la acusación en su contra. EFE / Pepe Torres

Por qué está imputado Zapatero y qué se le investiga

El expresidente declarará el 2 de junio ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que le investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que analiza supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

La aerolínea recibió un préstamo público durante la pandemia a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), operación que está siendo investigada en paralelo por otra comisión del Senado. La imputación de Zapatero, conocida a mediados de mayo, ha generado una fuerte controversia política.

Las exigencias de Vox al PP y al Gobierno

Buxadé también aprovechó su intervención para dirigirse al Partido Popular y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al PP le reclamó que dejara de hacer “cuentecitas de la lechera” y que acudiera este sábado a la marcha convocada en Madrid por distintas plataformas de la sociedad civil contra el Ejecutivo. “España está en peligro, el riesgo es muy grave”, subrayó.

A Sánchez, por su parte, le exigió la convocatoria de elecciones anticipadas: “¿Qué más tiene que pasar para que los españoles podamos votar?”. El también eurodiputado calificó de urgente “derrocar a Sánchez”, en una declaración que sitúa ese objetivo por delante de la moción de censura que Vox lleva más de dos años pidiendo al PP que presente.

La petición sobre el papa León XIV y el acto del 8 de junio

Buxadé añadió una petición adicional vinculada a la agenda institucional: que Zapatero no acuda al acto previsto para el 8 de junio en el Congreso con el papa León XIV, al que están invitados los expresidentes del Gobierno. “Espero que no se le haga pasar al papa por ese mal trago de reunirse con un imputado”, señaló.