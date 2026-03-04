El presidente español, Pedro Sánchez, se pronunció en contra de los ataques en conjunto de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Por este motivo, la oposición reaccionó duramente ante la postura tomada. Dirigentes como Santiago Abascal, presidente de Vox; Alberto Núñez Feijóo, líder del PP; e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, opinaron ante la situación que desencadenó la reacción de Estados Unidos para cortar lazos comerciales con España. En una conferencia pronunciada en el Fórum Europa, Feijóo señaló que Sánchez debería “situarse junto a sus aliados” y pidió a la UE y EE. UU. que no confundan “el gobierno en precario” con sus ciudadanos. Además, insistió: “No podemos salirnos del marco de los socios de la UE simplemente por intereses partidarios o políticos del presidente del Gobierno”. De esta manera, señaló que la política exterior “tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de turno”; por ende, el presidente tendría que “defender los intereses generales de España”. También remarcó que no debería usar su interés político “para ir contra la seguridad de España y el posicionamiento de España en el mundo” y tildó de “irresponsable” enemistarse con Trump ante esta cuestión. Abascal le propuso a Feijóo que impulsen una moción para censurar al jefe de Estado por su posición tomada por la guerra de Medio Oriente, dado que “se ha disfrazado de pacifista”. “El corrupto Sánchez se ha disfrazado de pacifista, miente como siempre porque Sánchez quiere la guerra, quiere todas las guerras pasadas, presentes y futuras”, agregó. En ese sentido, remarcó que usa la “propaganda de la guerra” con el fin de “ocultar sus crímenes y sus corrupciones”. También lo acusó de ser el “personaje más miserable que hay en todas las guerras, el carroñero que se aprovecha y que se alimenta de las guerras con dinero de los españoles, con impuestos abusivos contra los españoles; ha estado financiando guerras y pagando los misiles de Rusia y los misiles de Ucrania durante todo este tiempo”. A su vez, afirmó que el presidente “celebra cada bomba porque el humo y el ruido de las bombas le permiten ocultar el debate sobre sus corrupciones y sobre sus crímenes”. En una visita al Salón de Arte Moderno (SAM) de Madrid, Ayuso aseguró que la disputa entre el oficialismo y Estados Unidos “va a arruinar a España”, por lo que su posición geopolítica “abandona” a la nación ante los riesgos del mundo. “Ya está bien de elegir los intereses propios contra los intereses de todos los españoles”, sumó la madrileña. También hizo énfasis en el lema de Sánchez para impulsar el “No a la guerra”: “Nos parece muy llamativo que el ‘No a la guerra’ provenga, precisamente, de una persona que promueve la guerra entre españoles siempre que tiene oportunidad”.