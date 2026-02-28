Tras los ataques en conjunto de Estados Unidos e Israel en Irán este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la acción a través de sus redes sociales. “Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, escribió el mandatario español en un posteo en su cuenta oficial de X. Además de oponerse a las acciones de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, Sánchez también se mostró en contra de la defensiva: “Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria”. En ese sentido, remarcó: “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”. Por último, pidió por el uso de la palabra entre ambas partes en la zona: “Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región”. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también se pronunció ante la tensa situación en Teherán. De esta manera, señaló que sigue de cerca “la grave situación” que se vive por los bombardeos. A su vez, solicitó “respeto al derecho internacional. La violencia solo trae caos”, por lo que coincidió con el presidente en que la “desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad”. En otro posteo, manifestó que se contactó con sus homólogos Faisal bin Farhan, de Arabia Saudí; Muhammad bin Abdulrahman Al Thani, de Qatar; Hakan Fidan, de Turquía; Ayman Safadi, de Jordania; y Badr Abdelatty, de Egipto. En ese diálogo, explicó: “Les he trasladado el compromiso firme de España con la estabilidad regional y la paz, y nuestra solidaridad y apoyo a los que están recibiendo ataques que rechazamos”. Por último, concluyó: “Los ataques tienen que parar. España exige respeto al derecho internacional, desescalada y diálogo”. Desde el Ministerio, indicaron que hay 158 españoles en Irán, por lo que el organismo les solicitó que abandonen el país mediante los medios disponibles ante los bombardeos. A su vez, los niveles de recomendaciones de viaje a este país ya se elevaron a una alerta máxima, por lo que se “desaconseja completamente viajar a Irán”. Fuente: EFE.