El debate sobre si Plutón debe volver a ser considerado un planeta suma un nuevo capítulo. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dejó en claro su postura y adelantó que la agencia espacial de Estados Unidos buscará reabrir la discusión dentro de la comunidad científica. Sus declaraciones se dieron en un contexto clave: la revisión del presupuesto de la Casa Blanca para 2027 ante el Senado. Allí, el jefe de la NASA no solo expresó su opinión, sino que confirmó que ya hay movimientos concretos dentro del organismo. “Estoy totalmente a favor de que Plutón vuelva a ser considerado un planeta”, afirmó Isaacman, en una frase que vuelve a poner en el centro del escenario una discusión que parecía cerrada desde hace casi dos décadas. La postura del titular de la NASA no se limita a una opinión personal. Según explicó, la agencia ya trabaja en documentos para respaldar una posible reclasificación del objeto celeste. El propio Isaacman detalló que la NASA está “elaborando algunos documentos en este momento” con el objetivo de impulsar una visión favorable a Plutón. La intención es clara: “impulsar este debate dentro de la comunidad científica”. Este movimiento puede tener impacto global, ya que la clasificación de los planetas no depende de un solo país, sino de consensos internacionales. Aun así, la influencia de la NASA en la exploración espacial convierte esta postura en un factor relevante dentro de la discusión. El planteo reaviva una controversia que nunca terminó de cerrarse. Desde 2006, distintos sectores de la astronomía cuestionan la decisión que dejó a Plutón fuera del listado oficial de planetas. La historia de Plutón tiene un punto de inflexión claro. Descubierto en 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh, fue considerado durante décadas el noveno planeta del sistema solar. Sin embargo, todo cambió en 2006. La Unión Astronómica Internacional decidió reclasificarlo como planeta enano durante su Asamblea General. Esta resolución estableció nuevos criterios para definir qué es un planeta. El principal problema para Plutón fue uno de esos requisitos: no logró “limpiar su órbita de escombros”. Este punto lo ubicó al mismo nivel que otros cuerpos del cinturón de Kuiper, una región más allá de Neptuno donde existen decenas de objetos similares. La decisión generó polémica desde el inicio. Para muchos astrónomos, los criterios adoptados resultan discutibles, lo que mantiene abierta la puerta a una revisión futura. Más allá del debate, Plutón sigue siendo uno de los cuerpos más fascinantes del sistema solar. Tiene unos 2250 kilómetros de diámetro, lo que lo hace más pequeño que la Luna. Se encuentra a una distancia aproximada de 5800 millones de kilómetros del Sol, en una región extremadamente fría. Su temperatura media alcanza los -232 grados centígrados, lo que lo convierte en un entorno hostil y difícil de estudiar. La única misión que logró acercarse fue la nave New Horizons, que sobrevoló Plutón en 2015. Ese hito permitió obtener imágenes y datos inéditos sobre su superficie y composición. A pesar de su tamaño y ubicación, Plutón sigue siendo clave para comprender la formación del sistema solar. Por eso, el impulso de la NASA para reconsiderar su estatus podría tener implicancias científicas más amplias.