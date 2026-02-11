La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, equiparó México con Venezuela y Cuba y deseó que “recupere su libertad”. La dirigente madrileña lanzó este mensaje durante un vídeo emitido en ‘The hispanic prosperity gala’, celebrado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente estadounidense Donald Trump en Florida. Ayuso defendió la libertad para Venezuela y afirmó que espera que otros países sigan ese camino. En su intervención incluyó a México, Cuba y Nicaragua dentro de su llamamiento político. La presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que la libertad de Venezuela es “la herida más importante que hay que curar” ante la salida de más de ocho millones de personas “a las que el comunismo les ha arrebatado todo”. En su discurso, Ayuso sostuvo que la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos, “contaminando naciones enteras”. El mensaje de Isabel Díaz Ayuso fue emitido durante ‘The hispanic prosperity gala’ (La gala de la prosperidad hispana), un evento organizado en Mar-a-Lago. Desde la Comunidad de Madrid, dijo, se celebra cada paso que Estados Unidos está dando en su defensa de la hispanidad. Según expresó, eso significa defender la verdad en la historia y un futuro de oportunidades. Además, aseguró que el mundo no se entendería sin la visión hispana unida por “la alegría, la celebración, el humanismo cristiano, el mestizaje, la familia, el derecho y el español como el idioma común” junto con los “valores occidentales que más prosperidad y avances ha dado al mundo a lo largo de los siglos”. Añadió que “El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa sean los lugares más libres y pujantes”. Ayuso concederá en 2026 a Estados Unidos la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en el año en que se conmemora el 250 aniversario de su independencia, y por ser el “principal faro del mundo libre”. El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España. Este reconocimiento ha sido entregado en los últimos años a los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); Ecuador, Daniel Noboa (2023); y Argentina, Javier Milei (2024).