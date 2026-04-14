El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que no es “admisible” que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, continúe en su cargo pese a que su esposa se encuentre procesada. En ese contexto, arremetió tanto contra el Gobierno en su conjunto como contra el ministro Félix Bolaños, a quienes acusa de lanzar “señalamientos” contra el poder judicial. Durante una intervención ante los diputados del PP en el Congreso, Feijóo reclamó respeto hacia los tribunales y afirmó: “A la justicia se la respeta, no se la desprecia”. Este martes, el Ejecutivo en pleno cuestionó el auto del juez Juan Carlos Peinado, que propone juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos. Un día antes, el ministro de Justicia había señalado que la instrucción “ha avergonzado a muchos jueces y magistrados” y había perjudicado “al buen nombre de la Justicia”. En respuesta a estas declaraciones, Feijóo se preguntó: “¿Por qué tenemos que tragar con señalamientos a la justicia hechos por todo el Gobierno en el día de ayer?”. A su juicio, esta situación se tolera porque “el culpable está claro”, en referencia a Sánchez, a quien señaló como “el máximo responsable del deterioro en el que vive la sociedad española”. El líder del PP insistió en que “no es admisible” que un presidente del Gobierno cuya esposa está “cuatro veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción” no haya presentado su dimisión. Además, acusó a Sánchez de comportarse como “el Orbán del sur”, en alusión al primer ministro húngaro Viktor Orbán, representante de la ultraderecha, que perdió las elecciones el pasado domingo. Finalmente, Feijóo afirmó que el Partido Popular trabajará durante “la recta final” de la legislatura con el objetivo de “liberar a Europa del Orbán del sur”.