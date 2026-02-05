El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que el PSOE de Pedro Sánchez y su “portavoz”, Pilar Alegría, “no merecen ni un voto” en las elecciones autonómicas de Aragón del próximo domingo y ha pedido el apoyo de los votantes socialistas al candidato popular, Jorge Azcón, al que ha señalado como el único capaz de ofrecer oportunidades a la comunidad, comunicó EFE. “De lo que no tengo ninguna duda es que la candidata y portavoz de Sánchez en Aragón va a sacar el peor resultado que ha sacado el Partido Socialista en elecciones autonómicas en Aragón”, ha augurado Feijóo desde Calanda (Teruel), donde ha afirmado que a muchos votantes socialistas “se le revuelven las tripas con lo que está haciendo su partido”. En ese aspecto, se ha referido a la situación de comarcas turolenses como el Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos tras el cierre de la central térmica y su “abandono” sin una alternativa por parte del Gobierno, que además no ha activado las ayudas autorizadas por la Unión Europea con bonificaciones de hasta el 2 % en costes de la Seguridad Social para las empresas de la provincia de Teruel. Feijóo ha incidido en los “resultados dramáticos” que ha supuesto para estas comarcas el cierre “precipitado” de la central térmica, un ejemplo de la “frivolidad” con la que se adoptan las decisiones y de la “improvisación con la que se somete a una comarca a una década de contracción en el empleo, de contracción económica y, por lo tanto, de decadencia”. Evidencia, ha remarcado, que “no da igual quien gobierna en España”. El caso de la térmica de Andorra es una muestra para el líder del PP de una política energética “irresponsable, improvisada, y una de las causas de por qué España ha sufrido el primer apagón de su historia”, cuando la central tenía una vida útil “para muchos más años” y se cerró sin alternativa y de forma “abrupta”, es decir, sin transición justa, porque Sánchez quería “la foto de la demolición”, y ha citado también el cierre de la de As Pontes. “Es lo que pretenden también hacer con la central nuclear de Almaraz; espero que hayamos llegado a tiempo para impedir su cierre”, ha aseverado Feijóo, quien ha incidido en que el cierre de las industrias supone despoblación y decadencia, y ha contrapuesto el modelo del captación de inversiones, creación de empleo y crecimiento económico al de la “desinversión” y el “desmantelamiento” del PSOE. Además, ha destacado la inversión de 5000 millones de euros, de AWS, en el primer centro de datos en la provincia de Teruel y la constitución de Aragón como el “hub tecnológico del sur de Europa” con el modelo que representa Azcón. Por tanto, ante la cita electoral, ha pedido el voto para Azcón, un presidente “con trazabilidad”, con un proyecto de inversión “histórico”, que ha trabajado en Aragón y ofrece estabilidad, mientras Alegría, ha dicho, llega desde Madrid porque allí “no tiene futuro” y otros partidos “están pidiendo el voto para que no gobierne el que gane”. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de intentar construirse una “figura internacional ficticia” enfrentándose a los llamados “tecnoligarcas”, y ha calificado de “ridículo” y “bochornoso” su posicionamiento tras las críticas de Pável Dúrov y Elon Musk a la propuesta de limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años, enmarcándolo en una estrategia de proyección internacional. En declaraciones realizadas en Teruel durante la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón, Abascal ha afirmado que este escenario “tiene muy nervioso al Partido Popular” y “completamente histérico a Pedro Sánchez”, a quien ha acusado de buscar una estrategia de victimización internacional, de intentar “censurar y amordazar” a la ciudadanía mediante el control de las redes sociales y de promover políticas que, según ha dicho, Vox denunciará “absolutamente en todas partes”.