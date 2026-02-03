Ley de Arrendamientos Urbanos | Los propietarios podrán desalojar a los inquilinos, si el contrato incluye esta cláusula. (Fuente: archivo).

El proceso de alquilar una vivienda puede parecer un trámite sencillo; sin embargo, existen prácticas que colocan a los inquilinos en una situación de vulnerabilidad legal.

Entre estas prácticas, se destaca la inclusión de cláusulas que permiten el desalojo sin previo aviso ni posibilidad de defensa, lo cual ha comenzado a generar preocupación entre los expertos en derecho inmobiliario español.

Estas disposiciones, que a menudo pasan desapercibidas al momento de firmar el contrato, están provocando una creciente desprotección entre los arrendatarios.

Además, los propietarios que utilizan esta táctica se benefician de lagunas legales para asegurar su beneficio, mientras que los inquilinos enfrentan obstáculos casi insalvables para defenderse.

La clave radica en comprender a fondo estas cláusulas abusivas, cómo impactan los derechos del inquilino y qué medidas se pueden adoptar para evitar caer en esta trampa legal.

¿Qué cláusula desampara a los inquilinos?

Una de las prácticas más preocupantes en el mercado del alquiler es la inclusión de una cláusula por la cual el inquilino renuncia a defenderse legalmente en caso de desalojo.

El principal problema radica en que, al firmar este tipo de contratos, los inquilinos pierden el derecho a apelar ante un juez. En su lugar, se ven obligados a recurrir a tribunales de arbitraje, un mecanismo donde, según los expertos, están en clara desventaja frente a los propietarios.

Según explican los especialistas de Alquilino, esta disposición permite al propietario rescindir el contrato de forma unilateral, sin causa justificada y sin que el caso llegue a los tribunales ordinarios.

Esto significa que el inquilino puede ser desalojado antes de cumplirse los cinco años mínimos de permanencia garantizados por la Ley de Vivienda.

Además, esta cláusula también facilita que los propietarios ignoren el límite del 3% anual en el aumento del alquiler, exponiendo al arrendatario a incrementos abusivos en la renta.

El arbitraje como única opción en conflictos de alquiler

A diferencia de los procesos judiciales regulares, este mecanismo no contempla muchas de las protecciones estipuladas en la Ley de Vivienda, como la obligación de justificar los desalojos o respetar plazos razonables.

Cuando un contrato de alquiler incluye esta cláusula abusiva, el conflicto se resuelve en tribunales de arbitraje, donde las garantías para los inquilinos son mínimas.

El procedimiento de arbitraje se asemeja a un desahucio exprés: una vez que el propietario activa la demanda, el inquilino dispone de solo siete días naturales para responder. En este breve plazo, encontrar un abogado y preparar una defensa resulta extremadamente complicado, especialmente si se considera el coste económico que implica.

Además, la decisión de estos tribunales suele ser difícil de revertir, lo que deja al inquilino con pocas opciones más allá de abandonar la vivienda. Esta situación no solo afecta la estabilidad habitacional de las personas, sino que también refuerza un desequilibrio de poder en el mercado del alquiler.

Estrategias para la Protección de Inquilinos

Es esencial adoptar medidas preventivas antes de formalizar un contrato de alquiler para evitar caer en esta trampa legal. A continuación, se presentan algunas recomendaciones fundamentales: