Elecciones | El PP responde a Abascal: “no vamos a permitir que traten a la presidenta de la Junta como un animal de circo”. (Fuente: EFE / Jero Morales)

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista ha respondido este martes al líder de Vox, Santiago Abascal, que “por el aro pasan los animales, no los extremeños”, y ha reclamado “respeto” para la presidenta de la Junta, María Guardiola.

“ El 21 de diciembre votan los extremeños y no vamos a permitir que se trate a la presidenta de la Junta como un animal de circo” , ha afirmado después de que el presidente de Vox advirtiera ayer en Mérida a Guardiola que si necesita pactar con ellos después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, tendrá que “pasar por el aro” de las exigencias de su partido.

En declaraciones a los medios durante una visita a la cooperativa tabaquera Cotabaco, en Talayuela (Cáceres), ha señalado que “quienes formaban parte del cambio han terminado formando parte del problema” y, en su opinión, Vox “ha preferido pisarle a María Guardiola” en lugar de contribuir “a la mejora de Extremadura”.

El PP reprocha a Abascal que "por el aro" pasan lo animales, no los extremeños. (Fuente: Shutterstock).

Abel Bautista: ¿qué dijo de los dichos de Abascal?

Bautista ha subrayado que en las elecciones del 21D “se presenta un partido, el Partido Popular, y una candidata, María Guardiola”, mientras que “el resto se presenta contra el PP y contra María Guardiola”.

Ha insistido en que “comparaciones con animales, las mínimas en Extremadura”, y en que no aceptarán que alguien diga que deben “pasar por el aro”.

Ha reclamado “respeto a la presidenta de la Junta y a los extremeños”, y ha rechazado que “un señorito de Madrid venga a decir qué debe decidir la región”.

El PP reprocha a Abascal que "por el aro" pasan lo animales, no los extremeños. (Fuente: archivo).

“Extremadura cuenta con un modelo social y económico que funciona”

Bautista, ha defendido que Extremadura cuenta con “un modelo social y económico que funciona” y que ahora aparece “por cuestiones positivas” en los medios.

“Que se deje a los extremeños elegir lo que quieran elegir y decidir su futuro”, ha concluido antes de reiterar su rechazo a cualquier comparación “con animales” y su defensa de la “libertad” del voto extremeño.