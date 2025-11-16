Exigen una sanción para Juan Carlos I por sus dichos sobre Francisco Franco: “Le respetaba enormemente”. (Fuente: archivo).

La asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARMH) ha registrado este sábado una reclamación al Gobierno para que se sancionen las afirmaciones de Juan Carlos I sobre el dictador Francisco Franco en su libro de memorias.

En un escrito dirigido a la secretaría de Estado de Memoria Democrática, la asociación solicita que se estudien las palabras de Juan Carlos de Borbón y se sancionen “con la gravedad que tienen”.

¿Qué dijo Juan Carlos I sobre Franco?

En su libro de memorias ‘Reconciliación‘, cuya publicación coincide con el 50 aniversario del fallecimiento de Franco, Juan Carlos I incluye frases textuales como: “ Le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político (...) Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí ”, que consideran enaltecen la figura del dictador y avalan su acción política.

“Nada pudo destruirle, ni siquiera desestabilizarle, lo que, en un periodo tan largo, supone un gran desafío”, agrega sobre Franco, que gobernó desde 1939 hasta su muerte en 1975.

En sus memorias, Juan Carlos asegura ser consciente de que ha decepcionado a muchos, que se dejó llevar por sus “debilidades” y que cometió “errores de juicio por amor y por amistad”, además de haber tenido “amistades nefastas”.

¿Qué sanciones reclama la ARMH?

La Asociación de la Memoria Histórica considera que se trata de afirmaciones contrarias a la ley de Memoria Democrática y que “atacan a la dignidad de las víctimas de la dictadura al alabar el sentido político del dictador”.

En ese sentido, han pedido al Gobierno que multen a Juan Carlos I por hablar bien de Franco en sus memorias.

Por su parte, han detallado que la Ley de Memoria Democrática prevé multas que pueden llegar hasta los 150.000 euros.

Reclaman a Felipe VI que condene el franquismo y desautorice al rey emérito

El portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello ha reclamado este sábado al rey Felipe VI que en el acto de conmemoración de los 50 años de la restauración de la Monarquía en España “condene abiertamente” el franquismo y “desautorice” a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, por sus “palabras nefastas” sobre Franco.

En una intervención un acto de la Fundación Sentit Comú, Pisarello ha señalado que los Comuns están en contra del acto que la Casa Real organizará el próximo 21 de noviembre en el Palacio Real.

Asimismo, ha enfatizado que si en esta ceremonia el rey Felive VI no condena abiertamente el franquismo ni desautoriza las palabras del rey emérito “la monarquía borbónica quedará ligada al nombre del dictador para siempre”.