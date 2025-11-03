Abascal acusa a Sánchez de condenar a Mazón por las la dana.

En esta noticia La responsabilidad de Pedro Sánchez en la dana de Valencia

Santiago Abascal, líder del partido político Vox ha dicho este jueves que el funeral de Estado por las víctimas de la dana fue un "linchamiento" al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien ha dimitido de su cargo.

Abascal ha opinado en su cuenta de la red X que el PSOE se ha organizado para ocultar la "responsabilidad criminal" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la gestión de la catástrofe. En el posteo, el líder del Vox ha remarcado que su partido ha exigido explicaciones y responsabilidades a Mazón por su gestión en la dana.

Estos reclamos se han dado "en parlamentos y en cualquier otro lugar donde tenga derecho a la defensa" y no en "mascaradas" como la organizada, en su opinión, con motivo del funeral de Estado de las 237 víctimas.

"Es repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y, ¡a la vez!, el indulto de Pedro Sánchez", ha expresado Abascal.

Ha añadido que "el linchamiento" a Mazón lo patrocina "el mafioso de la Moncloa", en alusión a Sánchez, y ha opinado que "demuestra una vez más que es capaz de toda violencia para ocultar su responsabilidad criminal".

"Y que no se le olvide a nadie: Sánchez es el primer y principal responsable, por acción y por omisión, de la tragedia de Valencia", ha afirmado el líder de Vox.

El mayor culpable de la tragedia de la DANA se llama Pedro Sánchez.



Cualquier cosa que no sea señalar esa realidad es colaborar con el relato que hace La Moncloa.



Pero algunos no aprenden nunca, ni saben denunciar a los responsables ni tienen coraje para defender a los suyos.... — Santiago Abascal %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 (@Santi_ABASCAL) November 1, 2025

