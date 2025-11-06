El Gobierno mantiene su mano tendida a Junts tras el anuncio de esta formación de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno y reitera que siempre cumple con sus compromisos.

Junts ha anunciado este jueves que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al Parlamento en el futuro, incluidos los presupuestos generales del Estado, una medida con la que asegura queda “bloqueada” la legislatura.

Ante ello, el Ejecutivo ha insistido en los argumentos que expuso después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, informase de que su partido rompía el acuerdo al que había llegado con el PSOE al inicio de la legislatura.

“Mano tendida siempre”, han subrayado fuentes del Gobierno tras conocer el nuevo paso desde este jueves por Junts.

En esa línea, han subrayado que el Ejecutivo mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Han insistido asimismo en que el Gobierno cumple con sus compromisos y han recalcado que siempre lo ha hecho.

Y al igual que ya expresaron tras la ruptura comunicada por Puigdemont, han explicado que las iniciativas incluidas en el acuerdo de investidura con Junts que dependían en exclusiva del Gobierno, o se ha cumplido o están en vías de hacerlo.

Por su parte, ante los compromisos que no dependen sólo del Ejecutivo han reiterado que trabajan sin demora para que se cumplan.

Fuente: EFE