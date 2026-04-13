En un comunicado, el PSOE afirmó que la causa “carece de toda base” y forma parte de una “estrategia de la derecha y la ultraderecha y sus terminales políticas y mediáticas”. El partido recordó que el proceso se inició a raíz de una denuncia de Manos Limpias, organización a la que calificaron de “ultraderechista”, y que la instrucción fue corregida por la Audiencia Provincial de Madrid en al menos trece ocasiones. El PSOE describió el proceso como “errático y prospectivo” y consideró que la derecha y la ultraderecha “han cruzado una línea nunca antes traspasada en la democracia española”. Asimismo, señalaron que la actividad profesional de Gómez “es intachable” y mostraron su convicción de que la verdad “terminará imponiéndose”. Los socialistas también introdujeron un elemento de contraste político al expresar su “sorpresa” ante la “casualidad” de que el auto se haya conocido el mismo día en que el principal investigador del caso Kitchen identificó a Mariano Rajoy con algunos de los apodos utilizados por los implicados en esa trama. “El Asturiano era Mariano Rajoy, quien vuelve a estar contra las cuerdas”, subrayaron. El Ejecutivo, por su parte, expresó su “indignación” y rechazó varias de las expresiones contenidas en el auto, a las que calificó de “impropias de la democracia, las instituciones y la separación de poderes”. En particular, cuestionaron el párrafo en el que Peinado compara las conductas investigadas con las propias de “regímenes absolutistas” y hace referencia al reinado de Fernando VII. Fuentes de Moncloa lo calificaron de “lamentable”. Las mismas fuentes señalaron que no consideran casual que el juez haya emitido el auto mientras Begoña Gómez acompaña a Sánchez en un viaje oficial a China. Recordaron que en ocasiones anteriores —desplazamientos a Nueva York, Brasil o la India— Peinado también adoptó decisiones relevantes en la causa durante las ausencias de la investigada del territorio español. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, sumó su voz a través de X y advirtió que quienes están detrás del caso “piensan que ofrecen el último servicio a la patria, pero lo que verdaderamente están haciendo es un daño irreparable a la Justicia de este país”. Sus palabras reflejan el tono general con el que el partido ha decidido afrontar públicamente el auto: rechazo frontal y encuadre del proceso en clave de persecución política.