En España, el precio medio de la luz para el domingo, 17 de mayo de 2026 será de 46.75 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.105 % respecto al valor de ayer que fue de 42.1 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el transcurso del domingo, 17 de mayo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 120 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: