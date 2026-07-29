El PP deja sin quórum dos reuniones clave y congela 150 millones para las universidades: “Las consecuencias recaen en la educación pública”

Once comunidades autónomas gobernadas por el PP han dado plantón al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha tenido que suspender este miércoles el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria.

El encuentro iba a aprobar la distribución de cerca de 150 millones de euros para financiar el programa María Goyri en 2026.

La ausencia impidió alcanzar el quórum necesario, que exige la presencia de la mitad más una de las comunidades. El departamento que dirige Diana Morant ha criticado que estos territorios hayan “bloqueado” el inicio del procedimiento administrativo bajo la premisa de encontrarse en situación de emergencia por los incendios forestales.

Los motivos detrás de la ausencia del PP en la audiencia.

Qué comunidades no acudieron y cómo se justificaron

Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares habían solicitado el día anterior que se suspendiera la conferencia por la emergencia de los incendios. Murcia confirmó su asistencia, pero no llegó a conectarse, y Aragón ni confirmó ni se conectó.

La consejera de Educación y Universidades de Madrid, Mercedes Zarzalejo, defendió que “todos los esfuerzos, tanto de la administración central como las autonómicas, deben centrarse en combatir estas devastadoras calamidades”.

En la misma línea, la de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, sostuvo que “no es momento de mantener reuniones ordinarias”. Solo los consejeros de País Vasco, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra estaban dispuestos a participar.

Qué respondió el Ministerio de Universidades

El ministerio ha replicado que “existían mecanismos suficientes para garantizar la celebración del pleno sin interferir en la gestión de la emergencia”, ya que el reglamento permite que el consejero sea sustituido por otro alto cargo de su departamento cuando no pueda asistir.

El secretario de Estado recordó además por escrito que la reunión era telemática, no superaba los treinta minutos y constaba de solo dos puntos.

El pleno debía ratificar un acuerdo ya aprobado por unanimidad en la comisión delegada, sin ninguna negociación pendiente ni desacuerdo sobre el reparto.

“Quienes han decidido no asistir sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento”, ha recalcado el departamento, que advierte de que el retraso “recae sobre las propias comunidades autónomas y, en última instancia, sobre las universidades públicas y el profesorado beneficiario”.

Cuánto dinero iba a recibir cada comunidad

El reparto del programa María Goyri asignaba las mayores partidas a Cataluña (34,88 millones), Madrid (28,30 millones), Andalucía (21,08 millones), la Comunidad Valenciana (17,84 millones) y Castilla y León (11,08 millones).

El resto se distribuía entre País Vasco (6,02 millones), Canarias (5,43), Murcia (5,22), Galicia (4,23), Castilla-La Mancha (4,22), Aragón (3,79), Extremadura (2,03), Navarra (1,86), Asturias (1,28), Cantabria (1,13), Baleares (1,05) y La Rioja (160.435 euros). Según el secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, la suspensión paraliza la financiación de 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor ya contratadas en universidades públicas.

Qué pasó en paralelo con la Conferencia de Educación

Las comunidades del PP tampoco acudieron a la Conferencia Sectorial de Educación convocada el mismo día, que iba a repartir cerca de 31 millones de euros de ayudas a la Formación Profesional y a abordar el decreto para bajar las ratios en la etapa de 0 a 3 años, además del Plan Estratégico de Educación Inclusiva.

El ministerio que dirige Milagros Tolón ha denunciado un “boicot” protagonizado “sin razón objetiva” y una “incomprensible falta de lealtad institucional”. Ha recordado que la víspera se celebró con normalidad la Conferencia Sectorial de Transportes y que cada comunidad podía asistir de forma telemática o delegar su representación, y ha lamentado que algunas comunicaran su ausencia apenas una hora antes.