La recomendación de las autoridades españolas consiste en revisar la documentación antes de organizar el viaje. La Policía Nacional recuerda que el pasaporte puede renovarse hasta seis meses antes de su fecha de caducidad, una medida que evita contratiempos en el aeropuerto y la pérdida del vuelo.

Desde Aena, gestor de los aeropuertos españoles, advierten que los requisitos de entrada dependen del país de destino. Por ese motivo, el hecho de que un pasaporte continúe vigente no garantiza que el pasajero pueda viajar si la normativa del país receptor exige una validez superior.

¿Por qué pueden impedir el embarque aunque el pasaporte no esté vencido?

El control de la documentación comienza antes de subir al avión. Las compañías aéreas revisan que cada pasajero cumpla con los requisitos migratorios del país de destino, ya que, si transportan a una persona sin la documentación exigida, pueden afrontar sanciones y asumir el coste de su regreso.

Imagen ilustrativa. IA Gemini

Por esta razón, si el destino exige que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses y el documento no cumple esa condición, la aerolínea puede denegar el embarque desde Madrid, incluso cuando el pasaporte continúa en vigor.

Este requisito es habitual en numerosos países de Asia, África, Oriente Medio y América, por lo que conviene comprobar las condiciones específicas antes de comprar el billete o acudir al aeropuerto.

¿Cómo evitar problemas antes de viajar desde Madrid?

La Policía Nacional recomienda no esperar a que el pasaporte caduque para solicitar la renovación. El trámite puede realizarse con antelación, lo que permite disponer de un documento plenamente válido para futuros desplazamientos internacionales.

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Aena también aconseja consultar con suficiente tiempo la documentación necesaria para el país de destino, ya que además del pasaporte pueden exigirse visados, autorizaciones electrónicas u otros requisitos sanitarios o migratorios. Verificar toda la documentación antes del viaje reduce el riesgo de quedarse sin embarcar el mismo día de la salida.