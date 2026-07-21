El empresario Julio Martínez sitúa a Zapatero en el centro de la trama de Plus Ultra y el Gobierno reafirma que cree en su inocencia

El empresario Julio Martínez Martínez ha vuelto a señalar ante el juez al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, aunque ha admitido que desconoce si realizó alguna gestión concreta, y con quién, para que el Ejecutivo concediera a la aerolínea el préstamo público de 53 millones de euros en 2021.

Considerado por los investigadores el “lugarteniente principal y figura visible” de una trama de influencias para lograr esa ayuda, Martínez ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional durante unas cuatro horas, después de comprometerse por escrito a “colaborar” en la causa.

Horas después, el Gobierno ha salido a defender al expresidente. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia”.

Las declaraciones de Zapatero ante el Juez. J.J.Guillen

Qué ha confirmado el empresario ante el juez

Martínez, que mantiene una relación de amistad reconocida con Zapatero, ha ratificado ante el juez José Luis Calama el cobro del 1% del préstamo público, unos 530.000 euros, abonados por la aerolínea en distintos plazos a lo largo de varios años tras conseguir la ayuda.

No ha precisado el reparto de esa ganancia, que ha calificado como “comisión de éxito” y no como mordida, término que él identifica como venezolano. Según su relato, el exlíder socialista le pidió que se cobrase a través de diferentes empresas y de forma diferida debido a la presión mediática sobre el préstamo.

El juez sospecha que Zapatero habría dado instrucciones para crear una sociedad en Dubái que podría haber servido de vehículo para ese cobro.

Martínez ha explicado que la empresa no se llegó a constituir y que el asunto se abordó en una comida en la que el expresidente estaba presente, un encuentro que Zapatero dijo no recordar.

El respaldo del PSOE a Zapatero. EFE / Chema Moya

Por qué el juez le atribuye el papel de “correveidile”

Tras sostener en su escrito que era Zapatero quien “lideraba” la empresa de asesoría Análisis Relevante, administrada por Martínez, el empresario ha vuelto a presentar al expresidente como la persona que captaba a los clientes: primero Plus Ultra y después otras tres compañías.

Según su versión, fue Zapatero quien le puso en contacto con la aerolínea y le trasladó sus necesidades de financiación, aunque ha negado saber si llegó a hacer alguna gestión concreta para lograr la ayuda y ha asegurado no conocer a nadie de la SEPI. Ante ese relato, en el que se limitaba a intermediar entre la empresa y el expresidente, el juez ha reducido su papel al de “correveidile”.

Martínez ha confirmado además que fue Zapatero quien le adelantó que Plus Ultra recibiría el préstamo unos diez días antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros.

Qué ha declarado sobre los pagos a las hijas de Zapatero

El empresario ha señalado que Zapatero era el único consultor de su empresa y que, como expresidente, tenía muy buena agenda, con muchos interesados en conocer su opinión, especialmente valorada en asuntos de Latinoamérica. Los informes de asesoría eran reales, ha reconocido, aunque buscaban sobre todo atraer clientes.

Sobre la contratación de la empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav, ha explicado que empezó a pagarles por maquetar informes de su consultora, pero que a partir de 2022 siguió haciéndolo “por no hacer nada”, bajo un sistema de iguala. Las hijas del expresidente, Alba y Laura, están también imputadas, aunque el juez todavía no las ha citado, algo que podría ocurrir en septiembre.

Qué reveló sobre Venezuela y el dinero hallado en su casa

Martínez ha admitido cobros de Plus Ultra por trabajos que realizó a título personal en Venezuela, en gestiones con la administración pública de ese país. Ha relatado que viajó allí en varias ocasiones con el expresidente, quien le facilitó contactos, entre ellos el de la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien ha identificado como su interlocutora.

En el registro de su domicilio, tras su detención en diciembre, la Policía intervino 286.070 euros en metálico repartidos en bolsas, cajas, cajones, un neceser y hasta un radiador, además de nueve relojes y catorce móviles. El empresario ha vinculado ese dinero a operaciones inmobiliarias ajenas a la causa, aunque no ha sabido detallarlas y ha admitido que se trataba de dinero negro.

Qué defiende el Gobierno sobre el préstamo

Saiz ha evitado comentar las “estrategias de defensa” en sede judicial y ha insistido en que la investigación está en una fase inicial. Ha repetido que toda la operación se ajustó a la legalidad: “No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta”.

Para respaldarlo, ha recordado que el expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la SEPI, contó con asesoramiento externo, fue revisado por un juzgado de Madrid, analizado por la Comisión Europea, fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y que el TJUE avaló el régimen de ayudas. La vicepresidenta Yolanda Díaz, presente en la rueda de prensa, ha evitado valorar la causa judicial, si bien ha recordado que Sumar viene pidiendo que Zapatero dé explicaciones.

Cómo ha reaccionado la oposición

El PP ha sostenido que las declaraciones apuntan “a Moncloa” y desmontan el relato de lawfare. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado a Zapatero, Moncloa y el PSOE de “mentir” sobre el asunto y ha afirmado que Sánchez no puede desmarcarse del expresidente porque “son lo mismo”.

Desde Vox, su líder Santiago Abascal ha acusado al Gobierno de actuar como una “mafia”, mientras que la portavoz Pepa Millán ha situado a Sánchez como “socio” de Zapatero en la trama. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado al PSOE que abra expediente al expresidente y sostiene que “el círculo se va cerrando” sobre él.

Con información de: EFE