Es oficial: el Gobierno prohibirá los adelantamientos de vehículos en rutas de todo el país en estos casos. Foto: Shutterstock

En el último tiempo, la Dirección General de Tránsito (DGT) de España ha introducido diversas normas con el objetivo de mejorar la seguridad vial en las rutas de todo el país. En este contexto, una nueva medida podría establecer la prohibición definitiva de los adelantamientos.

Si bien no se ha fijado una fecha concreta, durante este año, la DGT emitirá un Real Decreto del Gobierno que promoverá la normativa. Además, se está preparando otra prohibición relacionada con el bloqueo del carril izquierdo.

Los autos no podrán adelantar a otros en caso de nieve o mal temporal. Foto: Shutterstock

Prohibido adelantar autos en el país: qué implica la norma

En la publicación oficial del organismo, Tráfico y Seguridad Vial, se indica la próxima normativa que prohibirá que un conductor se adelante a otro en las rutas.

No obstante, es menester aclarar que se refiere a un nuevo inciso del artículo 31 del Reglamento General de Circulación, mediante el cual se promoverá “una nueva forma de circular en autopistas y autovías, cuando el hielo o la nieve compliquen la circulación”.

De este modo, los vehículos no podrán superar a otro por la izquierda en condiciones climáticas adversas, aunque no se aplicará de manera universal. La intención es prohibir tal maniobra en situaciones de frío intenso o nevadas.

Norma que restringe el uso del carril izquierdo en condiciones climáticas adversas

De acuerdo al organismo, la norma obligará a “los vehículos a mantenerse en el carril de la derecha”, lo que implicará la continuación de las restricciones previamente establecidas para los niveles de nieve. Como consecuencia, se busca que “el carril izquierdo pueda quedar libre para la circulación de vehículos de emergencia y quitanieves”.

Se trata del programa Operation Green Light, una iniciativa oficial que permite regularizar infracciones con descuentos. Foto: Archivo.

Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, justificó esta decisión en diálogo con los medios, explicando que “cuando hay mal tiempo en las carreteras, es previsible que se bloqueen todos los carriles”.

Por tal motivo, este inconveniente dificulta el trabajo de las máquinas quitanieves para limpiar la vía pública. “Con esta modificación, pretendemos facilitar el trabajo de los servicios de mantenimiento de la vía y que las condiciones para circular sigan siendo óptimas a pesar de las malas condiciones meteorológicas”, señaló.

La nueva norma para adelantar a vehículos detenidos: lo que debes saber

En otro aspecto que concierne a los adelantamientos y que se incorporará en el Reglamento General de Circulación, se hace referencia a la manera de sobrepasar vehículos que se encuentren detenidos con baliza.

Previamente, solo se exigía una precaución extrema y la adaptación de la velocidad al tráfico; sin embargo, se introducen nuevas obligaciones concretas: